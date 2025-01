Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, film su Italia 1 con Gerard Butler

Mercoledì 8 gennaio 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action thriller del 2019 dal titolo Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen. La pellicola è il terzo capitolo della saga, dopo Attacco al potere – Olympus Has Fallen (2013) e Attacco al potere 2 (2016), ed è diretta dal regista Ric Roman Waugh, che aveva esordito sul grande schermo nel 2001 con The Specialist. La colonna sonora ha invece la firma del compositore britannico David Buckley, che collaborerà nuovamente con il regista anche l’anno successivo in Greenland.

Il protagonista del film Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen è interpretato nuovamente dall’attore britannico Gerard Butler, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio del re Leonida in 300, e che lavorerà di nuovo con Waugh in Greenland (2020) e Operazione Kandahar (2023). Al suo fianco ritorna anche la stella di Hollywood Morgan Freeman, candidato per ben 5 volte al Premio Oscar nella sua carriera, di cui uno vinto per la sua interpretazione in Million Dollar Baby. Nel cast di Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen anche Danny Huston, Michael Landes, Tim Blake Nelson, Nick Nolte, Piper Perabo e Jada Pinkett Smith.

La trama del film Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen: Banning braccato da Governo e terroristi

Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen riprende la storia dell’agente Mike Banning che, dopo aver protetto per ben due volte il Presidente degli Stati Uniti, ricopre il ruolo di uomo di punta del neo-eletto alla carica. Banning viene scelto come capo dei Servizi Segreti statunitensi, ma per ricoprire questo ruolo deve portare a termine un addestramento estremamente intenso. Nonostante la sua salute non lo permetta, il protagonista non riesce a venir meno alla parola data, sottoponendosi a questo addestramento solo grazie all’aiuto di alcuni farmaci.

Durante una pausa in un luogo tranquillo e segreto, il presidente cade vittima di un violento attentato che stermina tutti gli agenti presenti, lasciando in vita solo il capo del governo e proprio Banning. La situazione, però, prende una piega inaspettata quando il protagonista viene accusato di essere complice dell’attacco.

L’agente viene arrestato ma, durante il tragitto verso il carcere, il mezzo viene assaltato e Banning finisce in ostaggio di un gruppo di criminali. Per fortuna l’uomo riesce a mettersi in salvo e scopre che alcuni degli attentatori erano stati dei suoi compagni durante l’addestramento. Banning si trova così al centro di un fuoco incrociato, riuscirà a dimostrare la sua innocenza e a non finire nuovamente nelle mani dei terroristi?