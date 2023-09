Attacco di diarrea in volo: aereo Atlanta-Barcellona costretto a rientrare/ “Problema di rischio biologico”

Un insolito atterraggio di emergenza per un volo Delta partito da Atlanta e diretto a Barcellona. A causa di un attacco di diarrea che ha riportato uno dei passeggeri, il pilota è stato costretto a tornare indietro per un “Problema di rischio biologico”. A riferirlo sono i media americani, citando un frammento audio del pilota diffuso su social media. Lo sfortunato passeggero, alla prese con un violento problema intestinale, ha “costretto” l’equipaggio a tornare indietro all’incirca due ore all’atterraggio nella città spagnola. Secondo quanto emerge dall’audio, il passeggero non era riuscito a trattenersi: dunque nella cabina c’erano “feci e puzza insopportabile”, come sottolineato da un altro passeggero a El Mundo.

“È un problema di rischio biologico – spiega il pilota durante la conversazione radio con la torre di controllo – abbiamo un passeggero che è stato male e ci viene richiesto di tornare indietro”. La stessa Delta ha chiarito la situazione in un comunicato nel quale ha parlato di un problema medico a bordo e ha confermato che il volo 194 da Atlanta a Barcellona ha fatto ritorno all’aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson, nonostante mancassero solamente due ore all’atterraggio in Spagna.

L’aereo pulito a fondo

Come spiega Repubblica, dopo che il pilota ha chiesto alla torre di controllo il permesso di tornare indietro e di non proseguire nel volo, facendo dunque rientro all’Hartsfield-Jackson di Atlanta, il velivolo è stato disinfettato. Diversi dipendenti hanno pulito a fondo l’aereo per ore. Solo alla fine delle operazioni, il mezzo ha potuto riprendere il suo viaggio verso Barcellona. Gli altri passeggeri e parte dell’equipaggio sono stati trasferiti su un altro aereo e il volo 194 è riuscito a decollare nuovamente e atterrare all’aeroporto di Barcellona-El Prat otto ore dopo il previsto, secondo il monitoraggio di Flightradar24. Non è chiaro se il passeggero che ha riportato il malore fosse a bordo.

Gli addetti alle pulizie hanno pulito a lungo l’aereo una volta atterrato ad Atlanta. Come riportato dai registri di volo, il velivolo è stato poi utilizzato per un altro volo. Un portavoce di Delta ha spiegato: “I nostri equipaggi hanno lavorato nel modo più rapido e sicuro possibile per pulire a fondo l’aereo e portare i nostri clienti alla loro destinazione finale”. Infine, un messaggio di scuse: “Ci scusiamo sinceramente con i nostri clienti per il ritardo e l’inconveniente nei loro programmi di viaggio”.













