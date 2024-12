Entra in vigore da oggi, 14 dicembre 2024, il nuovo codice della strada voluto fortemente dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini. Come segnalato ormai da mesi, saranno diverse le novità introdotte, a cominciare dall’inasprimento significativo delle sanzioni nei confronti di chi guida con un tasso alcolemico superiore alla media, o drogato o eventualmente distratto dal telefonino.

Novità anche per i monopattini, che da oggi in avanti potranno circolare solamente con l’assicurazione, in aggiunta al casco per il conducente, e molto altro ancora. Facciamo quindi un riassunto delle principali novità riguardanti il nuovo codice della strada a cominciare dal sopracitato uso del telefonino al volante. Ora, chiunque verrà beccato con in mano lo smartphone o al telefono, pagherà un minimo di duecentocinquanta euro, fino ad arrivare ad un massimo di 1.000 euro.

NUOVO CODICE DELLA STRADA, CHI GUIDA CON IL TELEFONINO…

Inoltre, la patente verrà sospesa in automatico per una settimana qualora si venisse appunto scoperti con il telefono alla guida e si hanno almeno 10 punti (si sale a due settimane di sospensione se si hanno meno di dieci punti). Stesso discorso anche per chi guida senza cintura o contromano. Ma non finisce qui perchè nel caso in cui l’automobilista venisse beccato una seconda volta al telefono, a quel punto la multa aumenterebbe fino a 1.400 euro, con una sospensione della patente fino a tre mesi.

Il nuovo codice della strada prevede anche, come detto sopra, un inasprimento delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza. In questo caso la sanzione sarà da 573 euro fino a 2.170 euro, con patente sospesa da un minimo di tre fino ad un massimo di sei mesi, per un tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi. Se invece il tasso va da 0,8 a 1,5 grammi pere il litro a quel punto ci sarà anche l’arresto fino a sei mesi con una pena da 800 fino a 3.200 euro, oltre alla patente che sarà sospesa da sei mesi fino ad un anno.

NUOVO CODICE DELLA STRADA, GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E NON SOLO

Nel caso in cui il tasso fosse ancora superiore, a quel punto aumenta l’ammenda (fino a 6.000 euro), mentre la patente viene sospesa fino ad un massimo di due anni. I neopatentati hanno sempre l’obbligo di zero alcolici, mentre le altre persone dovranno limitarsi a bere un bicchiere di vino, una birra o un superalcolico, sempre a stomaco pieno. Sanzioni in aumento anche per chi guida superando i limiti di velocità (da 173 fino a 694 euro), pena che aumenta se la multa arriva in centro abitato e per la seconda volta in un anno.

Fra le tante novità presenti nel nuovo codice della strada in vigore da oggi anche la lotta a coloro che abbandonano gli animali, che da qualche ora a questa parte dovranno pensarci due volte quando vorranno abbandonare un cane in strada. Si rischiano infatti sette anni di carcere, una pena tutt’altro che lieve, oltre ovviamente a revoca o sospensione patente. Infine, le sopracitate novità sui monopattini (ma serviranno i tempi tecnici affinchè entrino realmente in vigore), e la stretta sugli autovelox furbetti, oltre che la possibilità di pagare una sola multa (maggiorata di un terzo), qualora se ne dovessero prendere due sullo stesso tratto di strada nell’arco di sessanta minuti.