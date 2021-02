Attacco di panico, cos’è?/ La crisi di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip

Momento drammatico per Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta di lunedì, l’influencer ha vissuto un attacco di panico che è riuscita a superare solo grande all’intervento e l’aiuto di Pierpaolo Pretelli. Ma quando si parla di attacco di panico cosa si indica precisamente? Stando a quanto descrive ipsico.it, “Gli attacchi di panico (detti anche crisi di panico) sono episodi di improvvisa ed intensa paura o di una rapida escalation dell’ansia normalmente presente.” Come si fa a riconoscere un attacco di panico? La fonte fa sapere che “Sono accompagnati da sintomi somatici e cognitivi. Ad esempio palpitazioni, sudorazione improvvisa, tremore, sensazione di soffocamento, dolore al petto, nausea, vertigini, paura di morire o di impazzire, brividi o vampate di calore.” Chiunque abbia avuto contatto con questa esperienza la descrive come terribile, che arriva in modo improvviso, davvero inaspettato. Può durare pochi minuti o anche di più. “Il singolo episodio, quindi, sfocia facilmente in un vero e proprio disturbo di panico, più per “paura della paura” che altro.”

