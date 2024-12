Potrebbe nascere una nuova coppia al Grande Fratello, quella formata da Javier Martinez e Chiara Cainelli. Dopo il flirt con Shaila Gatta il gieffino nei giorni scorsi aveva chiaramente detto che dopo la ballerina non aveva provato nessun interesse per le altre gieffine nella casa più spiata d’Italia, nelle scorse ore ha però ammesso che gli ha faccio piacere parlare con Chiara. Durante l’aperitivo si è lasciato sfuggire alcune confidenze durante una chiacchierata con MariaVittoria Minghetti. I due dopo essersi abbracciati hanno fatto sapere che nell’ultima settimana hanno sentito la mancanza l’uno dell’altra. Lei però gli ha fatto una battutina dicendo che si è dimenticato di lei perché troppo impegnato a stare sempre con Helena e con le ragazze nuove.

Lorenzo Spolverato geloso di Shaila Gatta e Javier?/ "E' normale che rosichi, mi infastidisce"

Nei giorni scorsi Helena Prestes ha confessato al pallavolista argentino che prova dei sentimenti nei suoi confronti, lui però non ha ricambiato il suo interesse, le ha infatti detto che la vede solo come un’amica. Chiara Cainelli, però, potrebbe aver fatto breccia nel suo cuore. MariaVittoria Minghetti ha cercato di vederci chiaro e gli ha chiesto se la gieffina sta iniziando a piacergli, lui ha così risposto: “Oggi ci siamo ritrovati a parlare, è piacevole.”

Helena Prestes si dichiara a Javier Martinez al Grande Fratello 2024/ La reazione del gieffino

Javier Martinez interessato a Chiara Cainelli al Grande Fratello? Le rivelazioni del gieffino

MariaVittoria Minghetti ha chiesto a Javier Martinez se Chiara Cainelli potrebbe piacergli più di Zeudi. Lui le ha rivelato che potrebbe nascere un’amicizia con la Di Palma, pensa però che ha delle cose sulle quali andrebbe a sbattere, invece con Chiara vede più affinità. A quel punto l’amica gli ha detto che lo vedrebbe bene con una ragazza così pacata e calma perché lui ha bisogno di sentirsi tranquillo.

I due subito dopo hanno parlato di Shaila e del fatto che per lui sarà strano ballare con lei. Alla Minghetti ha detto che è stato strano però per il ballo ha deciso di mettere da parte il suo rancore. MariaVittoria è poi tornata a parlare di Chiara Cainelli, lasciando chiaramente intendere di essere favorevole ad un loro presunto flirt. La gieffina ha poi invitato Javier Martinez a non precludersi nulla e a vedere come andrà tra loro. Scoppierà l’amore al Grande Fratello tra Chiara e Javier? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

Javier Martinez e Helena Prestes stanno insieme al Grande Fratello?/ La confessione: "A me piace proprio..."