Attentato a Parigi vicino ex sede Charlie Hebdo/ Video: “accoltellati con machete”

Attentato a Parigi vicino l’ex sede di Charlie Hebdo, nell’11° arrondissement della capitale della Francia. Un attacco all’arma bianca si è verificato infatti questa mattina. Al momento si parla di quattro persone accoltellate, tra cui una donna: sarebbero feriti in maniera grave. Mentre l’aggressore è attualmente in fuga, ma non si esclude che ci possa essere più di un responsabile. Secondo BFM TV, potrebbero essere due le persone autrici dell’attacco. Una di queste potrebbe aver preso la metropolitana per scappare. Secondo le prime informazioni trapelate, e riportate dai media francesi, potrebbe essere vestito con giacca nera senza maniche, pantaloni da jogging neri e scarpe rosse. La Polizia su Twitter ha annunciato comunque che è in corso un intervento nella zoan Richard Lenor e invitato per questo la popolazione a evitarla. Le ragioni dell’attacco sono al momento sconosciute, ma il pensiero inevitabilmente va a quanto accaduto nel 2015, con l’attentato alla redazione di Charlie Hebdo. Proprio in questi giorni è in corso il processo e diverse erano state le minacce.

ATTENTATO PARIGI, IL TESTIMONE “HO VISTO…”

L’attentato a Parigi è avvenuto non lontano dalla Bastiglia. “Ho sentito delle urla, mi sono affacciato alla finestra e ho visto una giovane donna ferita alla testa, con sangue sul viso, era nel panico. Veniva dal palazzo della vecchia sede di Charlie Hebdo”, ha dichiarato un testimone ai microfoni di BFM TV. Ora l’intero quartiere in cui è avvenuto l’attacco è transennato, mentre prosegue la caccia agli aggressori anche da parte della polizia antiterrorismo.

Attaque dans le 11e arrondissement de Paris: cinq écoles du secteur sont actuellement confinées pic.twitter.com/sO8AnNXiVR — BFMTV (@BFMTV) September 25, 2020





