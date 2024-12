Un farmaco per far ricrescere i denti. Questo quanto stanno testando alcuni ricercatori giapponesi, un medicinale quindi rivoluzionario che se dovesse funzionare potrebbe risolvere moltissimi problemi. Sono infatti milioni al mondo coloro che soffrono di problemi ai denti e che sono costretti a ricorrere a dentiere, protesi e quant’altro. Da qui è nata l’idea di un farmaco per far ricrescere i denti, partito dal presupposto che sotto le nostre gengive vi siano dei germogli che sono dormienti secondo Katsu Takahashi, primario di chirurgia orale presso il Medical Research Institute Kitano Hospital di Osaka, nonché autore dello stesso studio.

Le sperimentazioni sono in corso dallo scorso ottobre 2024 presso l’ospedale universitario di Kyoto, e si sta somministrando a degli adulti un medicinale sperimentale che potrebbe far crescere appunto questi “denti nascosti”. Parlando con l’agenzia francese Afp, Takahashi l’ha definita una tecnica innovativa, ricordando quanto sia invasivo ricostruire i denti o inserire delle protesi. Ecco perchè per il medico giapponese “il ripristino dei denti naturali ha sicuramente i suoi vantaggi”.

FARMACO PER FAR RICRESCERE I DENTI: L’IMPORTANZA DELLA PROTEINA USAG-1

Alla base di tale farmaco vi sarebbe la proteina USAG-1, che sarebbe appunto in grado di risvegliare questi denti dormienti, così come da dati raccolti in laboratorio dopo aver eseguito dei test su topi e furetti. Attraverso uno studio pubblicato nel 2023 è emerso che “il trattamento con anticorpi nei topi è efficace per la rigenerazione dei denti e può rappresentare una svolta nel trattamento delle anomalie dentali negli esseri umani”. Al momento i test sono condotti su quei casi più urgenti, leggasi quelle persone a cui mancano almeno sei denti dalla nascita.

Si tratta di una nicchia di popolazione, pari allo 0,1 per cento, che ovviamente presenta gravi problemi di masticazione, nonché problemi di natura estetica e di conseguenza psicologica: spesso e volentieri queste persone circolano con la mascherina per nascondere i propri difetti. “Questo farmaco potrebbe rappresentare una svolta per loro”, ha aggiunto Takahashi, con l’obiettivo di renderlo disponibile per tutti dal 2030, quindi nel giro di circa cinque anni.

FARMACO PER FAR RICRESCERE I DENTI: IL PARERE DEGLI ESPERTI

Angray Kang, professore di odontoiatria alla Queen Mary University di Londra, ha commentato il lavoro del team di ricerca giapponese, sottolineando come lo stesso stia “aprendo una nuova strada”, e definendo lo stesso lavoro come “entusiasmante e degno di essere portato avanti”, aggiungendo che comunque si tratta “solo dell’inizio”.

Un po’ meno entusiasta invece il professor Chengei Zhang, che ha definita controversa l’idea dei denti dormienti, mettendo in guardo sul fatto che a volte gli straordinari risultati ottenuti negli animali non combaciano con quelli ottenuti sull’uomo. Takahashi si dice comunque molto fiducioso nei confronti del farmaco per far ricrescere i denti, aggiungendo che una volta che il dente ricresce, può essere eventualmente spostato se dovesse apparire nel punto sbagliato, tramite ortodonzia o trapianto: vedremo se questo innovativo, anzi, rivoluzionario medicinale, confermerà le sue straordinarie potenzialità.