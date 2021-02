Attentato Congo, morto ambasciatore Italiano Luca Attanasio/ Attacco a convoglio Onu

Dramma nella Repubblica Democratica del Congo, dove l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, è morto a seguito di un attacco nei confronti di un convoglio dell’Onu, il personale delle Nazioni Unite. Le primissime notizie parlavano di semplice ferimento del nostro connazionale, ma in seguito le agenzie hanno purtroppo battuto la notizia del decesso, e assieme a lui anche quello di un militare, un carabiniere che si trovava senza nel noto Paese africano.

In base a quanto raccontato da un portavoce del Parco nazionale di Virunga, l’attacco è avvenuto nel Congo orientale, e i terroristi (al momento non è stato ancora rivendicato l’attacco), avrebbero anche tentato di rapire il personale dell’Onu, senza però riuscirci. Luca Attanasio è stato immediatamente soccorso dal personale medico, per poi essere trasportato presso l’ospedale di Goma, dove però è deceduto subito dopo a seguito delle gravissime ferite riportate.

LUCA ATTANASIO, MORTO AMBASCIATORE ITALIANO IN CONGO: LA FARNESINA CONFERMA

La Farnesina ha confermato il decesso, diramando una breve nota in cui ha fatto sapere: “È con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri. L’ambasciatore ed il militare stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della MONUSCO, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo”. In base a quanto riferito dai colleghi di Fanpage, l’attacco sarebbe avvenuto nei confronti di un convoglio di delegati del Programma alimentare mondiale (World food programme, Pam-Wfp), a circa una ventina di chilometri dalla città di Goma. Un convoglio in cui erano presenti anche altri funzionari dell’ambasciata italiana, per una visita congiunta ad un progetto del Pam. Oltre all’ambasciatore, come detto sopra è purtroppo deceduto anche un carabiniere, che farebbe parte della scorta di Attanasio, nonché l’autista di una delle due vetture del convoglio: del militare e dell’altra vittima non si conoscono al momento le generalità.



