Attentato Reading, uomo accoltella passanti/ Video: morti e feriti, killer arrestato

Attentato a Reading, dove nelle ultime ore è andato in scena un accoltellamento pubblico. Il bilancio al momento è di almeno tre persone morte. Tutto è cominciato intorno alle 19.30 locali, poco dopo la manifestazione del movimento antirazzista Black Lives Matter, ma non è ancora chiaro che i fatti abbiano una correlazione. I filmati che stanno girando sui social media mostrano quattro persone distese a terra nel parco Forbury Gardens, mentre vengono aiutate da agenti e testimoni. Ma la gente del posto riferisce di aver anche visto un elicottero della polizia aggirarsi sopra la cittadina britannica alla ricerca di un uomo, che pare sia stato poi arrestato. Ma cosa è successo? Un uomo avrebbe attaccato diverse persone accoltellandole. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Telegraph, una quarta persona verserebbe in gravi condizioni. La polizia ha dichiarato di essere «a conoscenza delle notizie di un incidente» senza però fornire dettagli più specifici. Le notizie peraltro al momento sono frammentarie.

ATTENTATO A READING, UOMO ACCOLTELLA PASSANTI

Ad esempio, sarebbero due le persone ricoverate in condizioni critiche in ospedale per l’attentato. Le tre vittime sono state dichiarate morte sul luogo dell’incidente, invece due sono state trasferite d’urgenza al Royal Berkshire Hospital. E la polizia per il momento tratta l’incidente come «un attacco casuale». Secondo quanto riportato da Sky News, un uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine. In molti hanno ipotizzato un legame tra l’incidente e le manifestazioni per la morte di George Floyd, visto che negli ultimi weekend si sono tenute le proteste del Black Lives Matter per solidarietà col movimento americano sceso in piazza dopo la morte dell’americano. «Profondamente preoccupata per le notizie di un incidente a Reading. I miei pensieri sono con tutte le persone coinvolte, compresi la polizia ed i soccorritori sulla scena», il commento su Twitter di Priti Patel, la ministra britannica dell’Interno.

BREAKING (GRAPHIC): Multiple people reported stabbed. Some reports of fatalities in vicinity of a Black Lives Matter protest in Reading, UK pic.twitter.com/jVxEiEU3Ud — Raheem Kassam (@RaheemKassam) June 20, 2020





