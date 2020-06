ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: incidente Alex Zanardi, come sta (20 Giugno)

Alex Zanardi diventa protagonista delle ultime notizie in un modo in cui speravamo davvero di non doverlo rivedere. L’atleta infatti si è scontrato con un tir mentre era fuori con la sua handbike, un incidente che lo fa versare ora in condizioni disperate in terapia intensiva. Sul posto dell’incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri, è arrivato l’elisoccorso che l’ha portato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena. Lì è stato operato d’urgenza e poi ricoverato in terapia intensiva. E’ ancora molto presto per dire se ce la farà. Intanto, come capita spesso in momenti tragici come questo, il mondo dello sport è sceso in campo per mandargli un forte sostegno.

Ultime notizie, Coronavirus: i contagiati ora sono quasi 35mila

Continua l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, anche in Italia, nonostante i numeri siano di certo più fiduciosi di quanto accadeva appena un mese fa. Andiamo però a vedere più da vicini quelli che sono i numeri. Sono 238.011 i contagiati, in calo rispetto alle 24 ore precedenti. Si parla di 251 nuovi contagi, 157 dei quali in Lombardia. Si parla di cinque regioni al momento con zero casi cioè Marche, Campania, Calabria, Basilicata e Valle d’Aosta. Sono in discesa le vittime che nelle ultime 24 ore sono state 47 rispetto alle 66 del giorno precedente. Sono in caduta anche i ricoveri in terapia intensiva che sono 7 in meno, si passa da 168 a 161.

Ultime notizie, Coronavirus Stati Uniti: chiusi nuovamente negozi Apple negli Usa

Il Coronavirus fa ancora paura in diverse parti del mondo, tanto che negli Usa la Apple ha deciso di chiudere nuovamente i suoi negozi per boom di casi in Arizona, Florida, North Carolina e South Carolina. L’impennata di contagi dunque sembra che stia riportando a un secondo lockdown che deve essere d’esempio per il resto del mondo, una cosa che ovviamente si spera di poter scongiurare nel nostro paese. Tornando all’America, possiamo sottolineare i numeri che mettono preoccupazione. In Florida sono stati oltre 3800 i casi di contagio in appena un giorno. Sarà dunque molto importante cercare di mantenere la calma, evitando di vedere la situazione tracollare ancora.

Ultime notizie, torna la Serie A

Dopo aver chiuso la Coppa Italia con la vittoria del Napoli è ora il momento della Serie A. Si torna in campo con i recuperi delle gare non disputate prima del lockdown per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Alle ore 19.30 si scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Torino con i granata che ospiteranno il Parma. Alle 21.45 invece si sfidano due delle maggiori sorprese del campionato nonostante repentini momenti di cambiamento in classifica. All’Artemio Bentegodi vedremo da una parte il Verona di Ivan Juric e dall’altro il Cagliari di Walter Zenga. Sono due le sfide che si disputeranno invece domenica. Alle 19.30 sarà il momento di Atalanta Sassuolo, mentre alle 21.45 vedremo Inter Sampdoria.

