Attilio Fontana, compagno Clizia Fornasier/ I figli Blu e Mercuzio, presto le nozze?

Clizia Fornasier e Attilio Fontana stanno insieme dal 2013, quando si sono incontrati a Tale e Quale show. “Tutti io giorni ci rinnamoriamo l’uno dell’altra. Con lui è stata la prima volta nella mia vita che non mi sono sentita giudicata, mi ha accettato per quello che sono, non mi ha mai chiesto di cambiare e quindi sono davvero me stessa al 100%”, ha raccontato l’attrice a Diva e Donna. I due, al momento non sono sposati, ma hanno in programma di convolare a nozze: “Ho chiesto a Clizia di sposarmi già un po’ di tempo fa, con un video che narrava la nostra storia da favola e poi le ho scolpito un anello creato da me. Ci sposeremo presto, ma non abbiamo fretta, lo faremo quando ci sarà il momento magico giusto”, ha dichiarato Attilio Fontana. Clizia sogna un matrimonio in Chiesa, accompagnata all’altare da suo padre.

Clizia Fornasier e Attilio Fontana: i figli Blu e Mercuzio

Clizia Fornasier e Attilio Fontana sono genitori di due figli maschi: Blu Francesco Pio, nato il 1º giugno 2016, e Mercuzio, nato il 4 febbraio 2019. I due attori sono stati molto criticati per la sesta del nome del primo figlio: “In Blu c’è la profondità dell’universo è il colore del mantello della Vergine Maria, un simbolo sacro che abbiamo fatto nostro“, aveva spiegato Fontana. Alle critiche, su Instagram Clizia ha risposto così: “Il Blu è uno dei tre colori fondamentali, il colore delle cose più grandi e belle che si possano immaginare”. I due attori non escludono di avere un terzo figlio: “Ci piacerebbe davvero tanto provare e… tentare la fortuna”, ha ammesso Clizia su Diva e Donna. Per Attilio l’attrice di Verdone è la prima che gli ha fatto venire voglia di paternità: “Io ne farei 16 di bambini!”, ha scherzato anni fa su Vanity Fair.

