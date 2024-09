NINA SARCINA FA 9 ANNI: LA DEDICA DI MAMMA CLIZIA E…

Chi è Nina Sarcina, figlia che Clizia Incorvaia ha avuto da Francesco Sarcina, leader de ‘Le Vibrazioni’? Questo pomeriggio nel primo dei due consueti appuntamenti con le storie e gli approfondimenti di “Verissimo” su Canale 5, la 43enne ex modella originaria di Pordenone sarà nuovamente ospite del talk show condotto da Silvia Toffanin per raccontare, in compagnia nel neo marito Paolo Ciavarro, le emozioni e alcuni retroscena del loro matrimonio, celebrato solamente lo scorso luglio. E la presenza in studio della Incorvaia è l’occasione anche per presentare la prima dei suoi due figli: scopriamo dunque chi è Nina Sarcina e anche del suo rapporto con papà Francesco.

Per raccontare chi è Nina Sarcina, figlia di Clizia Incorvaia e sorellina maggiore di Gabriele Ciavarro (il bambino che la donna ha avuto dalla successiva relazione con Paolo, oggi diventato suo marito) dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Nina Sarcina, che ha compiuto nove anni proprio lo scorso agosto, era nata nell’estate 2015 dal matrimonio che la showgirl friulana aveva avuto per diverso tempo con Francesco Sarcina. Lasciati da parte i motivi che avevano portato la coppia a dirsi addio (la Incorvaia ha parlato in varie circostanze di tradimenti e di prove dei presunti atteggiamenti fedifraghi del cantautore), sappiamo la oramai ex coppia tiene molto alla privacy della bambina ma una recente dedica fatta da mamma Clizia ha svelato qualcosa sugli ultimi anni.

INCORVAIA: “MIA FIGLIA? HA ACCOLTO IL FRATELLINO CON… SANA GELOSIA”

Per scoprire chi è Nina Sarcina e come hanno affrontato la lontananza di papà Francesco a seguito della dolorosa separazione è stato infatti un post proprio di Clizia Incorvaia che, per festeggiare il nono compleanno della sua primogenita, le ha dedicato un tenero messaggio allegando una piccola galleria di scatti dalla sua nascita fino agli ultimi tempi. “Cara Nina siamo state complici dal primo istante in cui sei venuta al mondo e ti ho sempre resa partecipe della mia vita di donna, mamma e lavoratrice” aveva scritto la 43enne su Instagram e definendo entrambe “due guerriere” per ciò che hanno dovuto passare, specie dopo l’addio a Sarcina. “A Miami, in viaggio insieme, ti ho spiegato della separazione da tuo papà, lo so, non è stato facile accettarlo…” aveva aggiunto.

Nel racconto di chi è Nina Sarcina, le parole di mamma Clizia Incorvaia sono ancora rivelatrici: sempre in quella lettera social, la donna aveva scritto che insieme, e prima che arrivasse Ciavarro nella loro vita e poi il piccolo fratellino, “abbiamo affrontato come due guerriere tante cose belle e brutte… Hai accolto con amore e con una ‘sana gelosia’ la nascita di tuo fratello Gabri, che ami sopra ogni cosa”. E poi la chiusa con la dichiarazione d’amore nei confronti di Nina: “Ti amo più del cielo, del mare e delle stelle” con tanto di cuori e di hashtag #momanddaughter. E dopo la nascita di Gabriele Ciavarro nel febbraio 2022, nonostante due figli da accudire e le poche ore di sonno nei primi tempi, la Incorvaia aveva candidamente ammesso che quello con la sua nuova

famiglia è “il risveglio più bello di tutti… Sono una mamma innamorata dei suoi bimbi”.