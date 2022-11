Attilio Fontana/ “La Moratti ha fatto tanto, a parole: ora verificheremo”

Attilio Fontana sarà il candidato del centrodestra alle elezioni Regionali in Lombardia del 2023, l’ufficialità è arrivata nella giornata di mercoledì. L’esponente della Lega ha incassato la fiducia dei leader della coalizione e si appresta a sfidare la sua ex collaboratrice Letizia Moratti: l’ex sindaco di Milano si è dimessa da assessore al Welfare e ha sposato la causa del Terzo polo.

Intervenuto ai microfoni di Libero, Attilio Fontana ha replicato in maniera perentoria alle continue frecciatine della sua ex vice: “Queste continue critiche mi lasciano perplesso. Perché non mi ha mai manifestato questi problemi prima? E poi scusate, ma quando critica la Sanità, beh, l’assessore era lei e non le mancavano certo le risorse e l’autonomia per usarle”.

Attilio Fontana stronca Letizia Moratti

Nel corso del suo dialogo con il quotidiano diretto da Sallusti, il governatore lombardo si è soffermato sullo stanziamento di 100 milioni di euro per l’abbattimento delle liste d’attesa. “Ho chiesto agli uffici di fare delle verifiche”, ha spiegato Attilio Fontana: “Perché a parole la Moratti ha fatto tanto, ma voglio capire come stanno realmente le cose…”.

La poltrona della Moratti è ora occupata da Guido Bertolaso, ora al lavoro per un piano che sarà pronto nel giro di una o due settimane: “Da lì si inizierà ad operare per risolvere il problema delle liste d’attesa. E la cosa importante è che finalmente avremo gli strumenti per valutarlo giorno dopo giorno… e non solo a parole”. Come dicevamo, il presidente uscente può contare il sostegno sull’intero centrodestra: “Il centrodestra è unito e ha fiducia in me. Così come io continuerò, come ho sempre fatto, a portare avanti i valori del centrodestra. Valori sui quali non ho mai avuto tentennamenti”.

