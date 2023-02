Attilio Fontana “Sanità privata falso ‘problema’”/ “Da Letizia Moratti fake news”

Attilio Fontana, presidente di regione Lombardia e candidato alle imminente elezioni, è stato intervistato stamane dal programma di Canale 5, Mattino Cinque. Si parla in particolare del caro casa a Milano e dintorni: “Purtroppo la situazione inizia ad essere un po’ anomala, ce ne rendiamo conto e stiamo cercando di contrastare questa situazione. Abbiamo approvato un piano case popolari da 1.5 miliardi di euro per nuovi immobili, abbiamo messo fondi del Pnrr e fondi nostri per realizzare dell’edilizia sociale per coloro che non rientrano nell’edilizia popolare e infine stiamo collaborando con il Politecnico, Brera e il Conservatorio per realizzare tanta residenzialità per studenti, immettere sul mercato un’offerta così alta potrebbe contribuire ad abbassare le richieste”.

Sul fatto che l’Aler abbia diverse case sfitte, Attilio Fontana spiega: “Si fanno procedure per le graduatorie che portano un po’ di tempo, abbiamo cercato di modificare la procedura e stiamo raggiungendo una situazione migliore, dovrebbe consentire la riassegnazione quasi immediata degli alloggi”. Sulle provocazioni di Letizia Moratti: “Letizia Moratti ha detto che la Lombardia non cresce da anni? Sono stupito, basta leggere i quotidiani. Abbiamo più posti di lavoro per il 2023, siamo più attrattivi di investimenti stranieri, siamo i più industrializzati, abbiamo più start up, è la prima regione agricola italiana… se vuole vado avanti, diventa stucchevole. Attiriamo tantissimi capitali stranieri quindi la dottoressa Moratti credo che debba cambiare approccio, dica cose che sono cose il contrario ed inoltre sono cose un po’ offensiva verso i lombardi che si stanno impegnando e che stanno dando risultati eccellenti”.

ATTILIO FONTANA: “SULL’AUTONOMIA LO STATO PRENDA UNA DECISIONE”

Sulla sanità privata, Attilio Fontana ha spiegato: “E’ un’ossessione della sinistra, ma una ricerca ha dimostrato che ci sono regioni che hanno più sanita privata che in Lombardia e fra questa vi è l’Emilia Romagna che è governata dalla sinistra. Noi purtroppo abbiamo accumulato dei ritardi nelle prenotazioni ma stiamo recuperando molto, tanto è vero che 40mila cittadini sono stati richiamati per anticipare prestazioni fissate un po’ troppo in la. Futuro Bertolaso? Ancora non abbiamo trattato la questione ma posso dirle che è una grandissima persona e cercheremo di privilegiare le capacità e il merito di chi diverrà assessore. Se Bertolaso si fosse candidato? Sarei stati più indifficoltà nel contrastarlo rispetto alla Moratti”.

Sugli stipendi da aumentare, Attilio Fontana ha spiegato: "Abbiamo già chiesto di aumentare gli stipendi con i medici di medicina generale gestendoli in autonomia con risorse nostre. Con l'autonomia potremo avere più risorse che deriveranno dai risparmi con una gestione migliore rispetto a quanto fa oggi lo Stato. La Lombardia fa risparmiare allo Stato 14 miliardi di euro per quanto riguarda la sanità, quindi immagini lei quali altre risorse potremmo ottenere con l'autonomia". E sempre sull'autonomia ha concluso: "Decida lo Stato, basta che si decida, noi siamo pronti ad accettare tutto".











