Attilio Romita accusa Charlie Gnocchi “Se non fossi immune saresti fuori”/ Protetto dalle opinioniste?

Attilio Romita svela a Charlie Gnocchi cosa pensa della sua immunità

Attilio Romita ha avuto dei momenti di attrito con Charlie Gnocchi, che questa settimana gode dell’immunità. Il giornalista svela, senza peli sulla lingua, cosa pensa del percorso del conduttore nel Grande Fratello Vip 2022.

Attilio Romita dichiara: “Charlie se non ti avessero dato l’immunità tu eri già fuori da qua“, tuona il giornalista e poi prosegue: “Invece, siccome sei stato bravo e hai tessuto una rete di relazioni utili ed efficaci, e questo ti deve essere riconosciuto, sei fai una ca*ta ti mettono in immunità e stai apposto”. A queste parole, Charlie Gnocchi tenta di difendersi facendo notare che anche lui è stato in nomination, ma il giornalista replica: “Tu sei stato in nomination una volta, io tre“.

Attilio Romita scontento del Grande Fratello Vip 2022: “Ne esco come una macchietta”

Attilio Romita, dopo l’ultima puntata del reality show, ha ammesso di non essere contento del suo percorso al Grande Fratello Vip 2022. Il giornalista, infatti, dichiara: “Quello che sta succedendo non va bene. Da qui ne esco come una macchietta e non mi piace. Non posso parlare della storia di Pamela. Non posso esprimere il mio parere su Marco. Anche su Pamela, le voglio bene, ma non c’è stata la verità”.

Attilio Romita ha anche fatto una confessione shock sul suo rapporto con la figlia: “Io mi vergogno agli occhi di mia figlia per come mi fanno uscire. Lei non mi parla più da quando ha saputo che venivo qui mi ha detto ‘interrompo le comunicazioni, le tue caratteristiche non sono adatte a quel programma. Se entri lì perdi una figlia sappilo“. Poi conclude: “Quando uscirò proverò a riprendermela. Se poi esco con ste scenette davvero non la recupero.”

