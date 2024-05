Charlie Gnocchi: “Mio fratello Gene un esempio di bontà, ma anche un po’ str*nzo”/ “Vuole sapere tutto”

Charlie e Gene Gnocchi, all’anagrafe rispettivamente Carlo ed Eugenio Ghiozzi, ospiti a Citofonare Rai 2 di Paola Perego e Simona Ventura, hanno parlato del loro rapporto e più in generale della loro grande famiglia. I genitori Adriana Orlandelli (morta soltanto poche settimane fa) ed Ercole Ghiozzi infatti ebbero sei figli. Tra i due fratelli divenuti noti nel mondo dello spettacolo c’è sicuramente un legame speciale”.

Lutto per Gene Gnocchi: morta mamma Adriana/ "Ci ha lasciato, ci ha fatto vivere felici"

“Gene è un ragazzo molto generoso, che aiuta tanta gente e non lo fa sapere a nessuno. È un esempio di bontà, perché aiuta veramente molte persone”, ha affermato Charlie nel salotto di Rai 2. “Però è anche str*nzo, cioè io intendo la stronz*ggine come anche una qualità. È uno che sa sempre quello che vuole, quindi è molto deciso su tutto. Poi è uno che un pochettino si agita nelle situazioni, soprattutto quando andiamo in giro in macchina per il traffico e anche per la logistica ad esempio per il mangiare, per l’andare negli hotel, per incontrare delle persone un po’ nuove. Lui è molto abitudinario, vuole sapere tutto di ogni imprevisto”.

Gene Gnocchi: “Con Teo Teocoli e Simona Ventura ho un rapporto fraterno”/ “Paola Ferrari? Ho un aneddoto…”

La replica di Gene Gnocchi al fratello Charlie

Anche Gene Gnocchi ha parlato del fratello Charlie, ironizzando su quanto detto da quest’ultimo poco prima su di lui. “Carlo è molto generoso, è uno che fa del bene a tutti, se può, però è anche molto str*nzo”, ha ripetuto. “Perché? Insomma, più o meno vi assomigliate”, hanno domandato nel salotto di Citofonare Rai 2 di Paola Perego e Simona Ventura. “Perché su di me dice un mare di caz*ate. No, scherzo. Gli voglio un bene pazzesco. È delizioso e se dovessi trovargli un difetto è che ha sempre troppe idee e non ne porta a compimento una. C’è sempre di tutto affastellato nella sua mente e non riesce mai a quagliare niente”, ha aggiunto. Tutti così si sono fatti una sonora risata nel descrivere il rapporto tra i due.











© RIPRODUZIONE RISERVATA