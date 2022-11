Attilio Romita bacia Sofia Giaele De Donà/ La reazione di Antonino Spinalbese…

Attilio Romita e Sofia Giaele De Donò, momento hot al GF Vip

Attilio Romita bacia Sofia Giaele De Donà. I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno accettato l’invito di Oriana Marzoli: “Facciamo il gioco della bottiglia ma come giochiamo in Spagna, non come giocate in Italia”. Ovvero non con obbligo o verità, ma solo con prove dal sapore erotico. Quando la bottiglia ha indicato Attilio Romita, al giornalista è stato chiesto di dare un bacio a Sofia Giaele De Donà. “Un bacio con la lingua, vogliamo vederla” hanno specificato i vipponi. Attilio Romita non si è tirato indietro dando a Sofia un bacio passionale. Davanti a loro Antonino Spinalbese, che ha reagito esultando insieme agli altri e andando ad abbracciare Attilio. Il video ha fatto il giro del web suscitando ilarità. In particolare Il web ha apprezzato il fatto che i concorrenti non si siano tirati indietro, sottolineando come molti altri non lo avrebbero fatto. Un utente commentando il momento ha scritto: “Giaele che limona Attilio. Il multiverso è reale”.

Proprio qualche giorno fa Attilio Romita ha sparato a zero su Sofia Giaele. Parlando con la Fiordelisi, Romita, infatti, ha detto che tutti sappiamo come mai Giaele ha sposato Brad. Non sappiamo però come mai Brad ha sposato Giaele: “Perché lei abbia sposato lui non ce lo dobbiamo neanche chiedere, perché lui abbia sposato lei è una cosa che non sappiamo”.

Nei giorni scorsi, Attilio Romita ha discusso con Luca Salatino. I due hanno litigato al Grande Fratello Vip per un paio di scarpe. Tutto è iniziato con la valigia di Amaurys Perez, eliminato giovedì scorso, preparata da Attilio: è stato lo stesso Romita a ricostruire i fatti a George Ciupilan e Giaele de Donà. “Oggi Salatino mi dice: ‘Ma tu hai messo le scarpe mie nel bagaglio di Amaurys?’. Gli faccio: ‘Tu sei venuto qua, tu mi hai fatto notare che c’erano due camicie tue nello stesso armadio di Amaurys. Perché sei venuto e me lo hai detto mentre io preparavo il bagaglio’. ‘E pure le scarpe nere’. E io che ne posso sapere? Amaurys mi ha detto: ‘Questo è il mio armadio, metti dentro la roba’”, ha raccontato Attilio.

Il giornalista ha poi descritto la reazione furibonda di Luca Salatino: “Ha cominciato a gridare: ‘Ah, oh’. Com’è lui insomma, non ci voglio più avere a che fare. Evitiamo qualsiasi cosa…”. Romita ha raccontato che a quel punto ha voluto mettere le cose ben in chiaro anche con il diretto interessato: “Te lo chiedo per i prossimi quarant’anni, io non posso subire aggressioni alla mia età”, gli ha intimato. Luca Salatino si è però difeso: “Sono venuto qua a chiederti scusa perché sono un ragazzo rispettoso, non ti ho mai riso in faccia e tu avevi questo difetto. Io ero venuto qua per chiarire, ma fa niente. Se ti va, bene, sennò non so che dirti “. È stato a questo punto che l’ex mezzobusto del Tg1 è sbottato: “Se alzi la voce e cerchi di aggredirmi, io ti faccio arrestare in diretta“.











