Attilio Romita, chi è?/ Dalla conduzione del TG1 all’ingresso al Grande Fratello Vip 2022: cerca il riscatto?

Chi è Attilio Romita, carriera e vita privata del giornalista Rai

Attilio Romita da volto noto del Tg1 al Grande Fratello Vip 2022. In pochi ci avrebbero scommesso, ma lui ci ha creduto fine alla fine di far parte del cast e c’è riuscito. Lunedì varcherà la Porta Rossa con la sua solita eleganza e professionalità. Entrare nella Casa rappresenta per il giornalista un esperimento sociale che vuole vivere. Ha già la valigia pronta da tempo, l’entusiasmo c’è e anche tanta voglia di divertirsi. Attilio Romita ha iniziato a lavorare nelle radio private per arrivare a fare il giornalista sportivo a Telebari. Successivamente comincia ad occuparsi di politica interna e a dirigere il telegiornale nella sede regionale della Rai di Bari. Nel 1995 riesce finalmente a mettere piede negli studi del Tg2 occupandosi sempre di informazione politica. Nel 2002 con la guerra in Iraq in corso, viene inviato a New York come corrispondente dall’America. Nel 2003 ottiene la promozione e viene trasferito al Tg1. È stato a Quelli che il calcio, Festa italiana, I raccomandati e Verdetto finale.

Nel 2013 ha fatto parte del cast di Altrimenti ci arrabbiamo condotto da Milly Carlucci. Nel 2013 è tornato a condurre il Tg regionale Puglia. Oggi si gode la sua pensione, ma vuole rimettersi in gioco vivendo l’esperienza della Casa, così da rilanciarsi come personaggio televisivo. Il giornalista, per anni alla conduzione del Tg della prima rete Rai, si è sposato nel 2016 con Mimma Fusco, un’imprenditrice di Bari. Attilio e Mimma vivono assieme a Bari, città sede lavorativa di entrambi. Precedentemente, Romita è stato sposato per 15 anni con la prima moglie, Angela, con la quale ha conservato uno splendido rapporto di collaborazione.

Attilio Romita approda nel cast del Grande Fratello Vip 2022, alla ricerca di un riscatto per la carriera?

Dopo anni di stimata carriera, la Rai trasferisce Attilio Romita a condurre il Tg regionale della Puglia. In un’intervista l’ex giornalista ha ricordato che tutto il percorso da Roma a Canova lo ha fatto con le lacrime agli occhi. Ha conosciuto Mimma e poco dopo la morte della madre, ha deciso di ristrutturare la casa al centro di Bari. È come se avesse riavvolto il nastro della vita di trent’anni e ha voluto ridarsi un’altra possibilità partendo dal suo paese d’origine. Dopo dieci anni ha condotto il Tg a Telenorba e non è apparsa per niente arrugginito. Di recente ha subito un intervento per prolasso della mirale. Oggi si gode la sua pensione, ma vuole rimettersi in gioco vivendo l’esperienza della Casa, così da rilanciarsi come personaggio televisivo.

Quest’estate Attilio Romita ha presentato il Premio Margherita d’oro 2022 e si è goduto una meravigliosa vacanza con la famiglia. Più volte ha dichiarato che la televisione gli manca e vorrebbe tornare sotto i riflettori ma in una nuova veste. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2022 è l’opportunità di rimettersi di nuovo in gioco, dopo anni di assenza sugli schermi televisivi. La sua famiglia ha accolto benevolmente l’entrata dalla Porta Rossa. In realtà già l’anno scorso in un’intervista rilasciata a Chi, Attilio Romita aveva espressamente dichiarato di voler ripartire da un reality e visto che la casa più spiata d’Italia è uno dei suoi programmi preferiti, perché non ripartire proprio da qui?











