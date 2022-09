Grande Fratello Vip 7, Attilio Romita nel cast?/ Un indizio social crea il caso…

Grande Fratello Vip 7, nuovo indizio su un concorrente: “Simpatico giovane vecchio“

Prende sempre più forma il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, sebbene Alfonso Signorini abbia voluto mantenere l’assoluto riserbo fino all’ultimo. La decisione di annunciare il cast al completo la sera del 19, quando andrà in onda la prima puntata, è frutto della volontà del conduttore di sorprendere in grande il pubblico. Certi di un posto a Cinecittà sono Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich, ma quali altri Vipponi varcheranno la fatidica Porta Rossa?

Su Instagram, ormai da giorni, il programma sta condividendo qualche indizio per catturare la curiosità del pubblico. Il cast è top secret, ma questi piccoli indizi potrebbero già dire qualcosa. Come quello pubblicato poche ore fa: “Eternamente giovane e sempre a caccia di nuove emozioni, ha tutte le carte in regola per sorprenderci“. A corredo della frase un video che ne mostra pochi dettagli fisici e un altro indizio emblematico: “Un simpatico giovane vecchio“. E sui social è subito partito il toto-nomi alla ricerca dell’identità di questo misterioso nuovo Vippone: c’è chi fa il nome di Umberto Smaila, chi di Alvaro Vitali, ma anche Attilio Romita.

Grande Fratello Vip 7, cast vario ma ancora top secret

Intanto si infittisce il mistero sul cast del Grande Fratello Vip 7. Oltre ai 3 Vipponi già confermati, nelle ultime settimane circolano sul web numerosi nomi che però non avrebbero ancora trovato un riscontro effettivo. Da Gegia a Gianmaria Antinolfi, ma anche il ritorno di Carolina Marconi, la simpatia di Charlie Gnocchi e l’ex tronista Luca Salatino, pronto ad una nuova possibile esperienza televisiva dopo la partecipazione a Uomini e donne.

Un cast vario, che abbraccia differenti generazioni e che rispecchia le preferenze di un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Alfonso Signorini, che quest’anno sarà affiancato dall’inedito duo di opinioniste composto da Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ha già le idee chiare sui concorrenti della nuova edizione. Non resta che attendere lunedì 19 settembre, quando andrà in onda la prima puntata della nuova, attesissima edizione. E quando si scioglieranno le riserve sui concorrenti che popoleranno il loft di Cinecittà.

