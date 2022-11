Attilio Romita come sta? “La febbre non è ancora passata”/ Si allunga il tempo di rientro…

Attilio Romita come sta? “Ho ancora la febbre e…”

Attilio Romita si trova ancora in isolamento dopo la positività al covid. Il concorrente del Grande Fratello Vip non può ancora rientrare nella casa in quanto influenzato. Nella scorsa puntata, Attilio era in collegamento e non ha fatto mistero di non sentirsi ancora in forma: “Ho avuto tanta febbre …Prendo tante pillole tutti i giorni…Purtroppo la febbre ancora non è passata…”. Successivamente Romita ha confessato in diretta di sperare che gli altri inquilini vip della Casa di Cinecittà sentano in qualche modo la sua mancanza. Tra i concorrenti a prendere subito la parola è stata Sarah Altobello che ha rivelato di sentire molto la mancanza di Attilio.

Non sappiamo quando Attilio Romita potrà rientrare nella casa del Grande Fratello Vip in quanto deve prima negativizzarsi. Come lui anche Patrizia Rossetti che dopo il tampone ha subito capito che qualcosa non andava: “Ho avuto tanta febbre…Adesso ho giusto un po’ di raffreddore e tosse, ma niente di più…La febbre mi è passata subito da venerdì…”. Attilio Romita ha confidato di aver avuto un po’ di timore dopo aver fatto il tampone: “Dopo il tampone mi hanno bloccato per due ore…Lì ho capito che qualcosa non andava…”, ha dichiarato.

Attilio Romita positivo al covid: quando rientrerà al GF Vip?

Attilio Romita è risultato positivo al tampone dopo il controllo medico. Sul comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip si leggeva: “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”.

La produzione aveva effettuato i controlli necessari avvertendo i concorrenti temporaneamente esclusi di avvertire sul sopraggiungere di eventuali criticità. Per il momento Attilio Romita pur essendo provato sembra essere però in fase di ripresa e per lui si avvicina il ritorno nella casa del Grande Fratello Vip. Prima di abbandonare la casa, Attilio era sembrato provato. Il giornalista aveva avuto un crollo e aveva lamentato il fatto di non riuscirsi a inserire nelle dinamiche degli altri concorrenti più giovani. Cosa succederà al suo rientro? Attilio cambierà atteggiamento?













