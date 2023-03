Attilio Romita e il matrimonio con Mimma Fusco/ “Inviterò Antonino, Daniele e…”

Attilio Romita e Mimma Fusco: quando si sposeranno e gli invitati

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip 2022, ora Attilio Romita è intenzionato a concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sua vita privata. Il rapporto con la compagna Mimma Fusco è stato ricucito dopo un periodo non semplice, in cui la donna ha più volte manifestato delusione per il comportamento del compagno all’interno della Casa. Il giornalista però è stato perdonato e, ora, la coppia ha in programma di sposarsi e di suggellare con il matrimonio la loro storia d’amore.

“Fisseremo una data. Prima di Natale sicuramente. Ci sposeremo in Chiesa perché il mio precedente matrimonio è stato celebrato soltanto con il rito civile. Quindi la porterò all’altare” ha raccontato Attilio Romita in un’intervista a Chi. La cerimonia si svolgerà nella sua Bari e, come già anticipato da Alfonso Signorini nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022, ci saranno numerosi illustri invitati: “Vorrei Alfonso Signorini come testimone. Il mio sogno sarebbe poi avere come ospite d’onore Sonia Bruganelli (alla quale sono molto legato anche perché mi stava preparando un aereo che le aveva chiesto Maurizio Costanzo)“.

Attilio Romita, alle nozze anche Antonino, Daniele e Onestini

Al matrimonio di Attilio Romita, dunque, ci saranno numerosi volti noti del Grande Fratello Vip 2022. Nel corso dell’intervista, la compagna nonché futura moglie Mimma Fusco ha rivelato che vorrebbe Alfonso Signorini come testimone per sé e Elenoire Ferruzzi tra gli invitati, mentre il giornalista avrebbe in mente anche altri nomi. Vorrebbe infatti Wilma Goich a cantare l’Ave Maria, “poi inviterò Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Luca Onestini. Mi piacerebbe anche avere alcuni degli autori del programma, che sono stati ad ascoltarmi spesso quando ero giù di morale“.

Per quanto riguarda il ricevimento nuziale, invece, la coppia sembra avere già le idee piuttosto chiare: “Lo faremo a Villa Menelao, a Rutigliano, vicino a Bari. Poi contiamo di organizzare per gli amici più intimi una festa a Roma, dove abbiamo casa“.











