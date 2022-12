Attilio Romita frase choc su Oriana Marzoli: “Ci si può fare un giretto”/ Web furioso

Attilio Romita e la frase choc su Oriana Marzoli: le sue parole

Dopo le dichiarazioni discutibili rivolte a Sarah Altobello, Attilio Romita si è reso protagonista di un altro scivolone poco gradito al web. Il mezzo busto del TG1 è stato di recente sommerso dalle critiche per aver usato espressioni davvero poco eleganti sulla concorrente barese.

In confidenza a Daniele Dal Moro, Attilio Romita ha espresso delle considerazioni poco lusinghiere verso Oriana Marzoli: “È una ragazza molto carina, a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente si può fare un giretto“. Il web che è molto vicino all’influencer spagnola che gode del favore del pubblico, si è infastidito per le parole del giornalista tanto da invitare il Grande Fratello Vip 2022 a prendere provvedimenti. Non è la prima volta che il giornalista usa un linguaggio duro nei confronti dell’influencer spagnola e non è stato mai ripreso dagli autori. Cosa succederà nella prossima puntata? Alfonso Signorini interverrà di nuovo?

Attilio su Oriana: “È una ragazza molto carina, a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente se po fa un giretto” COSA CAZZO HANNO SENTITO LE MIE ORECCHIE, CHE SCHIFO. 🥶#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/XiuEwX1q8A — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 30, 2022

Dopo l’avvicinamento a Sara Altobello, Attilio Romita e la sua compagna Mimma Fusco si sono allontanati. Lei ha manifestato più volte la voglia di lasciarlo e il giornalista durante il Natale al Grande Fratello Vip 2022 si è sentito solo.

Alfonso Signorini ha svelato di essersi messo in contatto con la compagna di Attilio Romita: “Ho chiamato la tua Mimma, intanto ha detto che non vuole che la chiami ‘Mimmuzza’ perché non è siciliana ma pugliese, io le ho portato i tuoi saluti e auguri che lei ha accolto. Questo è già positivo, di più però è il caso che non ti dico.” Così ha concluso: “So che ci stai male, però secondo me se lavoriamo ancora un po’ un barlume di pace secondo me ci può essere“.











