Attilio Romita furioso: “Wilma e Charlie schifo umano”/ Goich sbotta: “Neppure il suo cervello funziona”

Attilio Romita furioso con Wilma e Charlie: lo sfogo in diretta al Grande Fratello Vip

Attilio Romita è furioso con Wilma Goich e Charlie Gnocchi. In diretta al Grande Fratello Vip vanno in onda le immagini dello sfogo del giornalista causato dal voltafaccia dei due amici di fronte allo scivolone fatto nei confronti di Sarah Altobello.

“Lo schifo di Wilma e Charlie, è uno schifo umano! – tuona Attilio nel filmato proposto da Signorini – Mi viene da vomitare!” E continua rivolto a Wilma e al suo sfogo contro Oriana: “Neanche una strega si rivolge così ad una ragazza di 30 anni, poi parla di me?” Wilma però è pronta a replicare in modo pungente: “Il mio cervello non funziona? Ma neppure il suo funziona benissimo!”

Attilio Romita: “Wilma ha detto cose ignobili!”

Attilio continua il suo sfogo in diretta al Grande Fratello Vip, chiarendo i motivi che lo hanno allontanato da Wilma e Charlie: “Charlie minuti prima mi rincuora e mi da coraggio, poi mi dice ‘Non hai più niente da dire in questa casa, te ne devi andare!’ – e ancora – Con Wilma un’altra cosa stranissima: lei ha detto cose ignobili contro due ragazze che hanno un terzo dei suoi anni, poi si permette di giudicare la mia scivolata? Secondo me ha degli impulsi a intermittenza.” Se con Charlie Attilio sembra aver chiarito, con Wilma c’è ancora maretta: faranno pace?

