Attilio Romita ha lasciato la casa del GF Vip, cosa è successo?/ Dopo Patrizia…

Attilio Romita positivo al Covid: come sta?

Attilio Romita è risultato positivo al covid nelle scorse ore. Per questo motivo la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di allontanarlo momentaneamente dalla casa. Sul comunicato ufficiale infatti si legge: “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”. Nelle score ore gli utenti si erano accorti che qualcosa non andava. Dopo la sparizione di Patrizia Rossetti, nella casa non veniva inquadrato più Attilio Romita e in molti si erano chiesti che fine avesse fatto.

Dopo essere stato sottoposto a tampone, Attilio è risultato positivo. Antonino Spinalbese si è accorto subito dell’assenza di Charlie e Attilio Romita tanto che un utente su Twitter ha fatto notare che in quel momento la regia ha censurato: “Charlie che fine ha fatto?” e mutano, “Attilio che fine ha fatto?” e mutano. Per di più entrambe le regie uguali. Poca fa George diceva che secondo lui stasera non gli fanno fare la festa. Tutto molto strano”. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sullo stato di salute di Attilio Romita ma sicuramente nella puntata di questa sera Signorini fornirà altre informazioni e capiremo quanto rientrerà nella casa.

Negli ultimi giorni, Attilio Romita aveva avuto dei momenti di crisi. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto difficoltà ad inserirsi nelle dinamiche del reality e per la prima volta si è mostrato fragile davanti alle telecamere. Attilio Romita ha spiegato di essersi sentito come un pesce fuor d’acqua facendo intendere che la sua età poteva rappresentare un limite: “Se uscissi sarebbe un fallimento, me la potevo giocare molto meglio, mi sarebbe piaciuto uscire bene”. In puntata, Attilio Romita aveva ribadito: “Invecchiare è bruttissimo. Mi possono dire che i miei anni non li dimostro tutti, ma qui dentro io mi sono accorto di non avere più la verve, né il fisico, la capacità di fare doppie facce, di fare il para*ulo. Le ho perse queste qualità. Sono sicuro che a 30 anni questi me li sarei mangiati tutti”, ha spiegato amareggiato.

A quel punto però Alfonso Signorini è intervenuto dandogli una bella lezione: “Sai Attilio, c’è una bellissima lezione che ho tratto da Sandra Mondaini. Durante l’ultimo periodo in cui era in vita, amavo andare a trovarla a casa sua e sai cosa mi diceva spesso? Mi diceva ‘Alfonso, sai: la vecchiaia è una gran rottura di balle, ma ci concede un lusso straordinario, quello di poter essere noi stessi e dire tutto ciò che ci pare’. Attilio si è poi commosso per le parole di stima ricevute anche da Sonia Bruganelli.











