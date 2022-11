Attilio Romita:”Sono stato umiliato in diretta”/ Scontro in diretta con la compagna Mimma Fusco?

Attilio Romita infuriato con i vipponi: “Mi hanno umiliato…”

Attilio Romita confida le sue perplessità e il suo dispiacere a Luca Onestini. Il giornalista vuole ignorare le critiche di Pamela, Patrizia e Wilma e le scaramucce con Luca Salatino nella casa del Grande Fratello Vip. Luca, però, ci tiene a sottolineare che il giornalista dovrebbe guardare le cose da tutto un altro punto di vista. “Quale fallimento?” chiede l’influencer, non c’è niente di cui il giornalista debba vergognarsi o, peggio, reputare la sua avventura un fallimento. Attilio è felice di essersi messo in gioco, di aver portato la sua professione all’interno di Grande Fratello e creare un telegiornale divertente. Poi l’argomento si sposta sulla bella sorpresa ricevuta da Mimmuzza, la compagna di Attilio. “C’è una donna fuori che ti ama tantissimo” afferma Luca “Ho pianto io”. Le parole della sua compagna erano davvero cariche di amore e di affetto, un incoraggiamento a lasciarsi andare e a non essere troppo serioso, troppo preoccupato dell’opinione altrui, di non dare spazio agli screzi. Amore grande che va anche oltre i baci con Giaele: “Hai notato” dice Attilio Romita “Non si è arrabbiata”. Il rapporto tra il giornalista e la sua compagna è davvero forte e l’uomo ne è ben conscio. Ma il VIP proprio non riesce a digerire le critiche ricevute, le accuse che lo vedono come una persona presuntuoso, lontana dall’umiltà.

Attilio Romita choc su Oriana Marzoli, "Buona per una bottarella"/ Polemiche e...

Onestini lo invita a soprassedere, proprio come Mimmuzza, e di guardare al meglio, che dopotutto, potrebbe ancora venire. “Ma certo che ci sono, 20 persone in una Casa per forza devono creare gli incidenti di percorso… ma c’era bisogna di dire in trasmissione “Fai le papere, non sai neanche fare un telegiornale”. “Quelle so cose dette così, non te la prendere, quello che ti dico io, se mi posso permettere è non te la prendere perchè poi già devi apprezzare il fatto che una persona ti vuole parlare, pure Patrizia nei suoi modi che poi viene qui, parla […] A volte bisogna avere i tempi propri, rispettare i tempi altrui che non è facile anzi qua dentro è la cosa più difficile di tutti. Attilio fidati di me, tu esci da qui come Attilio aldilà del passato tuo e della carriera che hai avuto, esci qui come una persona che si è sempre messa in gioco, si è saputo divertì” conclude Luca.

Mimma Fusca, la compagna di Attilio Romita furiosa dopo bacio con Giaele/ "Non ti vergogni?"

Attilio Romita bacia Sofia Giaele De Donà, la reazione infuriata della compagna

Il bacio tra Attilio Romita e Sofia Giaele De Donà non è di certo passato inosservato alla compagna del giornalista, Mimma Fusco, la quale su Instagram ha commentato: “Non ti vergogni? Che schifo“. Qualcuno deve averla criticata e quindi lei ha replicato nuovamente: “È il mio compagno, mi permetto di scrivere quello che mi pare!”.

Durante la puntata del reality andata in onda ieri 7 novembre, il conduttore Alfonso Signorini ha mandato in onda una lettera che la signora Mimma ha scritto ad Attilio. “Atty mio, nonostante le mie rimostranze perché non desideravo coinvolgimento nel gioco, ho comunque deciso di scriverti. Ti amo e mi manchi tantissimo, voglio che tu tenga a mente che io ci sono e continuo a volerti”, ha esordito la donna rivolta ad Attilio Romita che poi ha aggiunto: “Nella tua vita hai sempre fatto passi, anzi salti, da gigante per arrivare a essere il professionista di spessore che sei e ad avere la cultura che ti contraddistingue. Non c’è niente di male se, mettendoti in gioco, tu abbia voluto essere più leggero. Però lascia che ti dia un paio di consigli: cerca di perdonare e accettare le scuse dei comportamenti impulsivi dei ragazzi, per lo meno sono atteggiamenti manifesti. Cerca di essere sempre te stesso [..]”.

GF Vip, Patrizia contro Attilio "non sono anziana"/ Anche Luca lo stronca: "Parliamo sempre di gruppo ma..."

Ci sarà una confronto in diretta tra Attilio Romita e la compagna Mimma Fusco? Le basi ci sono e Signorini ci pensa seriamente…











© RIPRODUZIONE RISERVATA