Attilio Romita, l’appello a Mimma “Mai più felice dovessi perderti”/ Rilancia “Ora però ti chiedo uno sforzo”

GF Vip, Attilio Romita scrive alla sua Mimma: “Mai più felice dovessi perderti“

Al Grande Fratello Vip 2022 Attilio Romita ha vissuto giorni davvero difficili, segnati soprattutto dall’incertezza sul suo futuro al fianco della sua Mimma. I suoi atteggiamenti nella Casa hanno indispettito e non poco la compagna, al punto da non ricevere nemmeno gli auguri o un regalo di Natale. Per questo, per correggere i propri errori, ha deciso di scriverle una lettera, riproposta in una clip in diretta. “Amore mio, mi fa male pensare che al mio rientro a casa non troverò la Mimma che vorrei” comincia così il pensiero dell’ex mezzobusto del TG1.

La lettera prosegue così: “So bene che il mio comportamento nella Casa ti ha ferita, ti ho mancato di rispetto per qualche ora lasciandomi andare con parole e atteggiamenti che mi hanno reso irriconoscibile ai tuoi occhi. Un momento di debolezza che non mi perdonerò mai. Ora però ti chiedo di fare uno sforzo per capire che l’avventura del GF non è facile. Mi sei mancata più di quanto potessi immaginare. So di aver detto stupidaggini per le quali ti chiedo scusa. Questi mesi di distacco da te mi hanno confermato che non riuscirei ad essere mai più felice se dovessi perderti“.

Attilio Romita, la lettera a Mimma e il supporto di Alfonso Signorini

La lettera di Attilio Romita al Grande Fratello Vip 2022 si conclude con la speranza che, una volta ritrovata la sua Mimma, possa perdonarlo: “Sono sicuro che, guardandoci negli occhi, potrò convincerti del fatto che l’uomo e il professionista che hai conosciuto è sempre qui, per te e per sempre, se lo vorrai. Amore mio, ti auguro buon anno con tutto il cuore. Ti amo“. Una lettera commovente e che non ha lasciato indifferente Alfonso Signorini, che commenta: “Sicuramente aprirà il suo cuore alle tue parole, non è una donna da rimanere indifferente“.

Attilio Romita spera vivamente che le parole del conduttore possano trasformarsi in realtà: “Alfonso, spero che tu abbia ragione, so che sei il mio alleato. Insieme cercheremo di superare questo scoglio pericoloso“. Signorini lo conforta con parole di affetto: “Mi auguro per te che questo anno non sia da solo“.











