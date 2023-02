Attilio Romita, nuova frase maschilista su Oriana Marzoli: web in rivolta/ “Se ti capitano due belle tett*…”

Rivolta social per le nuove frasi ingiuriose di Attilio Romita al GF Vip

Tra protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, Attilio Romita si è troppe volte distinto per polemiche dovute ad alcune sue parole e atteggiamenti poco condivisibili. Dalle parole denigranti verso Sara Altobello ai riferimenti mafiosi dei giorni scorsi, il giornalista questa volta è finito nella bufera social per alcune parole riferite ad Oriana Marzoli. Nello specifico, Attilio Romita avrebbe utilizzato delle argomentazioni eccessivamente maschiliste nel parlare della showgirl venezuelana in un discorso con Martina Nasoni.

La clip incriminata che sta generando l’indignazione del web vede Attilio Romita parlare della relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al GF Vip, ma non con i diretti interessati. Conversando con Martina Nasoni, si lascia andare ad una sorta di esortazione nei confronti del veneto ma con parole aspramente maschiliste nei confronti della showgirl venezuelana: “Se una volta ti capita, detta in maniera maschilista e per ridere, due belle tett* e un lato B attraente, nei confronti del quale tu provi piacere ad abbracciarti e darti dei baci rubati nell’armadio, ma giocatela!”

Attilio Romita, nuove richieste di provvedimento per il discorso maschilista contro Oriana Marzoli

In sostanza, nel suo discorso Attilio Romita non menziona direttamente Oriana Marzoli ma fa riferimento a lei unicamente con dei suoi tratti fisici a suo dire motivo di attrazione. Nel discorso con Martina Nasoni al GF Vip, continua dicendo: “Goditela, non ci pensare al dopo, non ci pensare neanche”. Potrebbero sembrare parole di sprono nei confronti dell’amico Daniele Dal Moro, ma per il web suonano come ennesima caduta di stile e scarsa considerazione della figura femminile con parole che da un professionista del suo calibro si stenta a credere che siano state pronunciate.

Come già avvenuto per le scorse polemiche, sul web continuano a valanga le richieste di provvedimento nei confronti di Attilio Romita, per nulla placate dalla sua stessa ammissione di parlare con accezione maschilista. Per il pensiero social, e non solo, dichiarare in autonomia la pochezza di un pensiero non implica in automatico che il contenuto passi inosservato. In vista della prossima diretta del GF Vip, è lecito credere che Alfonso Signorini chiamerà in causa sia il giornalista che Oriana Marzoli per dibattere sulla questione.











