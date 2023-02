Chi sarà eliminato al Grande Fratello Vip?/ Davide Donadei e Attilio Romita a rischio

Nuova eliminazione al Grande Fratello Vip 7

Questa sera, lunedì 13 febbraio, va in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 porta con sé un addio. Otto concorrenti in nomination: Antonino Spinablese, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Nella scorsa puntata il giornalista Attilio Romita è risultato il concorrente meno votato e per questo motivo è andato dritto in nomination. Al momento delle nomination Attilio ha nominato Edoardo Donnamaria, votato anche dall’ex fidanzato di Belen. A sua volta Antonino Spinalbese è stato votato da Edoardo Donnamaria, Nikita e Liuca Onestini. Davide Donadei a ricevuto la nomination da parte di Edoardo Tavassi, Giaele De Donò, Oriana Marzoli e Micol Incorvia. Daniele Dal Moro e Sarah Antonello hanno fatto il nome di Nicole Murgia; Daniele è stato votato dalla Murgia e da Alberto De Pisis. Infine Davide Donadei e Andrea Maestrelli hanno votato Oriana Marzoli. Questa sera verrà rivelato l’esito del televoto: chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip?

Matteo Diamante ritorno di fiamma con Nikita?/ "Come se ci stessimo riconoscendo"

Chi sarà eliminato al GF Vip? Davide Donadei e Attilio Romita a rischio

Al pubblico del Grande Fratello Vip 7 è chiesto “chi vuoi salvare”, quindi verrà eliminato il concorrente con me no voti. Come sempre il sito Grande Fratello Forum Free ha fatto un sondaggio, stando a questi risultati la vip preferita dal pubblico è Nikita Pelizon con il 30,95%. Al secondo posto troviamo Oriana Marzoli con il 25,40%, a seguire: Antonino Spinalbese con 9,36%, Edoardo Donnamaria con 8,47%, Daniele Dal Moro con 7,33%, Nicole Murgia con 6,62%, Attilio Romita con 6,02% e Davide Donadei con 5,84%. L’ex di Uomini e Donne sembra quindi correre il rischio maggiore: sarà lui a lasciare la casa o le previsioni dei sondaggi sarà capovolte visti i pochi punti percentuali che passano tra alcuni vip? Sui social, però, circolano altri sondaggi che vedono a rischio Attilio Romita.

Luca Onestini scoppia in lacrime per Ivana Mrazova/ Il video emoziona il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

LEGGI ANCHE:

Luca Onestini e Ivana Mrazova, lite furiosa/ "Ci sono delle cose irrisolte tra noi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA