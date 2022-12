Attilio Romita preoccupato per la reazione della compagna Mimma/ “Ho sbagliato”

Attilio Romita preoccupazioni per la compagna: “Stavo scherzando”

Dopo che in puntata è stato messo al corrente della reazione della compagna Mimma agli scherzi con Sarah Altobello, Attilio Romita si sfoga delle sue preoccupazioni. Con Charlie Gnocchi, il giornalista afferma chiaramente: “Mettiti nei panni di uno che vede queste cose. Ho sbagliato dai, ho sbagliato” ammette.

Attilio Romita si è avvicinato molto fisicamente a Sarah Altobello, ma sempre in modo ironico: “Stavo scherzando” aggiunge il giornalista impaurito da ciò che potrebbe decidere la sua dolce metà. Charlie Gnocchi cerca di confortarlo: “Io sono qua nella Casa, posso testimoniare che è uno spirito goliardico perchè Sarah si presta e anche tu hai momenti di debolezza“. Nonostante le rassicurazioni del conduttore, però, il giornalista non sembra essersi tranquillizzato su questo: “Ma mi ha scritto una lettera in cui dice “non esagerare“! Insomma, il concorrente è cosciente di aver fatto qualcosa che può aver fatto soffrire la sua compagna. Cosa accadrà? Per guardare la clip ufficiale clicca qui.

Attilio Romita le scuse alla compagna Mimma dopo l’avvicinamento a Sarah Altobello

Durante la puntata di ieri, Alfonso Signorini ha mostrato ad Attilio Romita la reazione della compagna Mimma Fusco alle attenzioni verso Sarah Altobello. La donna ha minacciato anche di lasciare il giornalista dopo aver visto le immagini del Grande Fratello Vip 2022.

Attilio Romita decide di scusarsi con la sua dolce metà: “Io in questa casa non avrò nessun incontro ravvicinato con nessuna persona, su questo ci potrei mettere la mano sul fuoco. Certamente ha reagito male. Aveva scritto una bella lettera dicendomi di non esagerare. Probabilmente appare una verità diversa da quella delle mie intenzioni. Ho un po’ esagerato. L’ha presa male, mi dispiace. Probabilmente ho sbagliato, le chiedo scusa. Però non credo che l’amore che ci lega possa finire per una gag di questo genere“.

