Attilio Sala, ex suocero Dayane Mello/ “Hai fatto un percorso stupendo, bravissima”

Serata di grandi emozioni per Dayane Mello quella della finale del Grande Fratello Vip. Prima di riabbracciare sua figlia Sofia, Dayane incontra Attilio Sala, padre del suo ex compagno Stefano Sala e, dunque, suo ex suocero. Lui entra nella Casa e ha per lei parole di grande stima e affetto: “Questa sera sono qui e ti porto a casa. – ha esordito l’uomo, per poi dirle – Hai fatto un percorso stupendo, hai vissuto un momento tragico e noi da casa l’abbiamo vissuto con te. È stato veramente brutto, ti ho visto piangere, ti ho visto disperarti, ma poi con l’aiuto dei tuoi amici ti ho visto sorridere felice, serena e, soprattutto, bellissima. Hai fatto un percorso veramente bello e tutti ti amano Dayane, tutti. Tu hai dimostrato veramente quello che sei, la vera Dayane, nel bene e nel male.” Attilio ha dunque preso per mano Dayane e l’ha portata fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip dove ad attenderla c’era la sua bellissima bambina Sofia. Una grande emozione per la finalista e possibile vincitrice di questa edizione.

