Attività elettrica disturbativa continuativa/ Cos’è la malattia Gian Amedeo Goria

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, Maria Teresa Ruta ha parlato di suo figlio Gian Amedeo Goria, delle difficoltà nel loro rapporto, dei suoi sensi di colpa ma anche della sua malattia. La conduttrice ha infatti svelato che da bambino Gian Amedeo ha vissuto momenti molto difficili a causa di una rara malattia. “5 bambini su un milione nascono con una attività elettrica disturbativa continuativa.” ha raccontato la Ruta in diretta, spiegando poi il significato di questa sua affermazione. “Cosa vuol dire? Quando andiamo a letto a volte noi siamo talmente stanti che sentiamo una piccola scossa elettrica, lui da bambino aveva una scossa ogni 20 secondi ed è stata una cosa che abbiamo dovuto curare.”

Gian Amedeo Goria, come sta dopo la malattia?

Oggi Gian Amedeo Goria sta bene ed è guarito da questa malattia. Il ragazzo, secondo figlio avuto da Maria Teresa Ruta con Amedeo Goria, si è ripreso e ha intrapreso una vita fatto di studi e grande impegno. Oggi, infatti, è laureato in ingegneria. Nella puntata del Grande Fratello Vip del 30 novembre, Gian Amedeo ha sorpreso sua madre, facendosi trovare fuori dalla porta rossa e manifestandole tutto il suo affetto: “Negli anni mi hai trasmesso tanti valori importanti, come la passione per la vita, l’impegno, la professionalità e per tutte queste cose non posso che ingraziarti.”, ha dichiarato.



