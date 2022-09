Audrey Fleurot e Mehdi Nebbou, chi sono/ Protagonisti di Morgane – Detective geniale

Chi sono Audrey Fleurot e Mehdi Nebbou

Gli attori Audrey Fleurot e Mehdi Nebbou, protagonisti della serie “Morgane – Detective geniale”, saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno per presentare la seconda stagione della fortunate fiction che debutterà su Rai 1 martedì 4 ottobre. La protagonista della serie è Morgane Alvaro, interpretata da Audrey Fleurot, donna delle pulizie di 38 anni che vive con i suoi 3 figli, avuti da 2 mariti diversi. Morgane ha ha un incredibile QI di 160 che collabora con la polizia indagando su misteri irrisolti. “Tra i tanti personaggi che ho interpretato, Morgane è quello più vicino a me. Certo io sono molto più “civile” di lei, ma la sua avversione per l’autorità è qualcosa contro cui ho sempre lottato anch’io. Ancora oggi mi gioca brutti scherzi, anche se con il tempo mi sono calmata“, ha detto l’attrice francese a Tele Più.

Morgane – Detective geniale, la seconda stagione su Rai 1

Mehdi Nebbou interpreta l’ispettore di polizia Adam Karadec, inizialmente scettico sulla collaborazione con Morgane. L’attore francese ha partecipato a grandi produzioni americane: Munich di Steven Spielberg, Nessuna verità di Ridley Scott e alla quinta stagione della serie tv Homeland. In Francia la prima stagione di “Morgane – Detective geniale” (titolo originale “HPI – Haut Pontentiel Intellectuel” – è stata vista da quasi 10 milioni di persone e anche in Italia ha raggiunto ottimi risultati: la prima stagione, trasmessa a settembre 2021, ha ottenuto una media del 19% di share. “Nessuno di noi si aspettava questo successo né in Italia né in Francia dove abbiamo raggiunto un risultato storico in termini di audience. Pensavamo che il nostro senso dell’umorismo fosse troppo francese per l’estero: invece l’universalità del personaggio riesce a colpire tanta gente“, ha detto l’attrice Fleurot all’Ansa. La seconda stagione, composta da nuovi episodi, andrà in onda su Rai 1 a partire da martedì 4 ottobre.

