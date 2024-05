Auguri buon 1 maggio 2024, Festa dei Lavoratori/ Frasi, citazioni, canzoni, poesie: il lavoro non è sventura

Il sole che vi accoglierà nella giornata di oggi, ne siamo certi, sarà sicuramente più splendente del solito, con una mattinata che potrà regalarvi qualche ora di sonno e riposo in più, i figli da non accompagnare a scuola e tutte quelle fastidiose telefonate da rinviare a domani: oggi, infatti, è il 1 maggio 2024, meglio noto come ‘festa dei lavoratori‘, almeno dal 1889, quando venne proclamata; un’occasione di riposo e quiete, ma anche per fare gli auguri a chiunque vi stia attorno, pensando soprattutto a quei vostri amici che dovranno comunque lavorare per donargli un sorriso!

Ed entrando subito nel vivo della festa e soprattutto delle frasi che noi abbiamo scelto per i vostri auguri, rimaniamo concentrati sugli amici/lavoratori, ovvero i colleghi: “A voi che siete diventati la mia seconda famiglia, la mia seconda casa, voglio fare gli auguri più sinceri di un buon 1 maggio 2024“. Ma se in ufficio ci fosse un qualche situazione un pochino ‘piccante’ con una collega, potreste direttamente dedicare gli auguri ad “una persona come te che rende tutto più leggero e divertente: buon 1 maggio“.

Il significato del 1 maggio 2024 richiamato da Papa Francesco e Papa Paolo VI

Ora che ci siamo un pochino scaldati con gli auguri, prima di proseguire ci teniamo anche ad una piccola digressione storica sul 1 maggio e sulla nostra moderna festa dei lavoratori, nata nel 1889 durante una ormai famosissima seconda Internazionale dei lavoratori. Dato il contesto in cui è nata, la festa è molto legata alla celebrazione di quelle grandi battaglie che hanno aperto le porte a tutti quei diritti che oggi, fortunatamente, ma solo in parte, ci sembrano scontati, come l’equa retribuzione o la dignità dei lavoratori.

Per richiamare un pochino questo valore, nei vostri auguri potreste appellarvi a Papa Francesco, che alcuni anni fa, proprio il 1 maggio, ci tenne a ricordare che “una persona che lavora dovrebbe avere anche il tempo per ritemprarsi, stare con la famiglia, divertirsi, leggere, ascoltare musica, praticare uno sport”: una frase che oltre a ricordare cosa significhi lavorare, celebra anche il vostro meritato riposo odierno! Il collega Papa Paolo VI, parecchi anni prima di Francesco, aveva detto che “il lavoro è umano solo se resta intelligente e libero“, dandovi la possibilità di aggiungere qualcosa come “buona festa dei lavoratori” o “auguri per un buon 1 maggio 2024” per lanciare un messaggio sociale.

Auguri buon 1 maggio 2024: dalla musica alla letteratura, le migliori citazioni

Proseguendo il nostro viaggio nelle frasi di auguri che, ve lo ricordiamo, non finisce qui ma continuerà per tutta la giornata del 1 maggio 2024, prima di suggerirvene altre ci dedichiamo nuovamente ad una digressione, questa volta di tipo musicale! Gli auguri, infatti, non devono essere necessariamente statici e, passateci il termine!, noiosi, ma possono anche essere un momento di ‘canto libero’: partendo dal famosissimo Rino Gaetano, vi ricordiamo che scrisse pensando ai lavoratori “L’operaio della Fiat, La 1100“; mentre soprattutto per i giovani il più recente Caparezza l’ha fatto con “Eroe, Storia Di Luigi Delle Bicocche” e, per gli anglofoni, anche la splendida “Working class hero“, firmata da John Lennon e dalla band di Yoko Ono, contiene diversi versi che ben si adattano ai vostri auguri per un buon 1 maggio 2024!











