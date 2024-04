Auguri buon Primo maggio 2024: frasi per la Festa dei lavoratori/ “Il successo rappresenta l’1% del lavoro”

Auguri buon Primo Maggio 2024: la storia della ricorrenza

Primo maggio 2024, giorno di auguri per la festa dei lavoratori, in Italia e non solo. La ricorrenza, a cadenza annuale, accomuna il nostro Paese con tanti altri nel mondo: così come da noi si celebra la Festa dei Lavoratori, infatti, in altri Paesi si ricordano le lotte e le conquiste sindacali ottenute nel corso degli anni. La giornata del 1 maggio nasce negli Stati Uniti: in un periodo di manifestazioni frequenti con protagonisti gli operai delle fabbriche durante la Rivoluzione Industriale, nel 1866 fu approvata una legge, quella delle otto ore lavorative giornaliere. Questa entrò in vigore il 1 maggio 1867.

Proprio quel giorno venne organizzata una grande manifestazione con uno sciopero per chiedere che la legge venisse estesa su tutto il territorio americano. Anche la città di Chicago prese parte allo sciopero e la polizia fu chiamata a reprimere la folla: sparò sui manifestanti, uccidendone due e ferendone altri. Da quel momento, più forte che mai, in vari Stati iniziò una vera e propria lotta per conquistare la tutela dei propri diritti. Dagli Stati Uniti, la notizia arrivò ben presto anche in Europa, dove cominciarono allo stesso modo proteste, scioperi e infine conquiste in ambito lavorativo.

Auguri Primo Maggio 2024: frasi simpatiche per i colleghi

Come abbiamo visto, il Primo maggio 2024 si celebra la Festa dei Lavoratori un po’ in tutto il mondo e non mancano gli auguri. In questa ricorrenza, che racconta di sangue e lotte di chi ha spianato la strada per far sì che oggi avessimo un mondo del lavoro più equo e giusto (seppur ci sia ancora molto da fare), si è soliti festeggiare passando una giornata di relax e divertimento. Sì, perché infatti proprio il Primo Maggio è segnato in rosso sul calendario: in tanti restano a casa dal lavoro e dunque ne approfittano per organizzare un picnic o una giornata fuori porta con famiglia o amici.

Proprio in occasione di questo giorno, inoltre, in tanti vorranno augurare una buona giornata agli amici virtuali sui social o ai colleghi. Vediamo allora qualche frase di auguri di buon Primo maggio 2024 da mandare via Whatsapp o Facebook. Partiamo da qualche frase simpatica: “Oggi è la Festa dei Lavoratori… Dunque non proprio la tua preferita sul calendario, vero sfaticato?”. E ancora, ad un collega possiamo scrivere: “Nel giorno in cui si celebra il lavoro volevo farti gli auguri e complimentarmi con te per avere un collega fantastico e brillante come il sottoscritto!”.

Frasi auguri Primo Maggio 2024: “Le persone pigre…”

Per fare gli auguri in occasione di questo Primo Maggio 2024, andiamo a vedere anche qualche frase famosa, pronunciata da personaggi che in un modo o in un altro hanno fatto la storia. Partiamo da Bill Gates, fondatore di Microsoft, genio informatico e non soltanto. Lui disse: “A volte scelgo persone pigre per fare lavori impegnativi: sono quelle che troveranno il modo più semplice per farli”. Passiamo poi ad un altro leader, ovvero Soichiro Honda, fondatore della Honda Corporation, che disse: “Il successo si ottiene solo tramite ripetuti insuccessi e introspezioni. O meglio, il successo rappresenta l’uno per cento del tuo lavoro, risultato di un novantanove per cento chiamato fallimento”.

