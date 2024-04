Auguri buon 25 aprile 2024, Festa della Liberazione/ Le frasi più belle, da Pasolini a Pertini

Il 25 aprile 2024, è una festa molto sentita in Italia perché si festeggia la 79esima Festa della Liberazione ed è til momento si scovare frasi di auguri. Una festa importante che negli anni si è trasformata purtroppo in un rito retorico o in una occasione di “guerra” politico-ideologica e non di pacificazione. Per molti, la maggioranza, è un momento di festa, da passare, in piazza, con amici o un momento di riflessione.

CASO SCURATI/ L’antifascista che fa un monologo sul 25 aprile senza mai citare la Resistenza

Saranno anche moltissimi coloro che si scambieranno frasi d’auguri per il 25 aprile 2024, e noi abbiamo deciso di selezionarne qualcuna, come ad esempio qualche pensiero classico, leggasi: Buon 25 aprile! Non ci manchi coraggio, resilienza e sacrificio! Una vita spesa per l’ideale”.

FRASI AUGURI DI BUON 25 APRILE 2024, FESTA DELLA LIBERAZIONE: CITAZIONI DI PASOLINI E PERTINI

Ma anche: “Il 25 aprile 2024ci ricorda come anche le cose che oggi ci sembrano più scontate, in realtà, siano state combattute con coraggio e forza. Buona festa della Liberazione!”. Non mancano le citazioni perfette come frasi d’auguri per il 25 aprile, a cominciare da queste parole di Sandro Pertini, compianto ex presidente della repubblica: “La Costituzione non rimanga lettera morta”.

“Chi non beve vino o alcol continui a farlo”/ L'immunologa Viola: “Produttori riducano quantità di etanolo"”

Così invece parlò un giorno Pier Paolo Pasolini: “La Resistenza e il Movimento Studentesco sono le due uniche esperienze democratiche-rivoluzionarie”.

AUGURI DI BUON 25 APRILE 2024, FESTA DELLA LIBERAZIONE, CITAZIONI E FRASI PER QUESTA GIORNATA

Queste infine le parole di Cesare Pavese: “Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue”. Così invece Beppe Fenoglio, fra i partigiani italiani più noti: “Sempre sulle lapidi, a me basterà il mio nome”.

Concludiamo questo viaggio alla ricerca delle migliori frasi d’auguri per il 25 aprile, festa della liberazione, con queste esempi: “Buona liberazione a tutti”. E ancora: “Viva la libertà, conquistata con la vita e il sangue dei partigiani”, “Che sia un Buon 25 aprile per tutti”.

"Obesità incide su fertilità, rischi di aborti e malattie"/ Prof Colacurci "Ridurre Bmi anche con palloncino"

© RIPRODUZIONE RISERVATA