Frasi auguri buon 25 aprile 2023, Festa della Liberazione/ Da Calvino a Rodari…

FRASI DI AUGURI BUON 25 APRILE 2023, FESTA DELLA LIBERAZIONE: RIFLESSIONI A TEMA

Oggi, 25 aprile 2023, si festeggia una delle giornate più importanti in Italia: la Festa della Liberazione, durante la quale si ricorda appunto la liberazione del nostro Paese dal governo fascista e dall’occupazione nazista. Proprio in tale occasione abbiamo raccolto per voi alcune delle frasi di auguri di Buon 25 aprile 2023 e riflessioni a tema più interessanti. Partiamo con Piero Calamandrei, uno dei fondatori del Partito d’Azione: “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra costituzione”.

Amazzonia, Lula triplica il disboscamento/ È record: tradite le promesse elettorali

Tra le frasi di auguri di Buon 25 aprile 2023 ci sono le riflessioni di Italo Calvino, uno degli scrittori che ha meglio descritto la Resistenza: “I sogni dei partigiani sono rari e corti, sogni nati dalle notti di fame, legati alla storia del cibo sempre poco e da dividere in tanti: sogni di pezzi di carne morsicati e poi chiusi in un cassetto”, ma anche “Certe cose sulla vita partigiana nessuno le ha mai dette, nessuno ha mai scritto un racconto che sia anche la storia del sangue nelle vene, delle sostanze nell’organismo”.

Avv Olindo e Rosa: "Nuove prove su strage di Erba"/ Garofano: "Ci sono inesattezze"

FRASI DI AUGURI BUON 25 APRILE 2023, FESTA DELLA LIBERAZIONE: LA POESIA DI RODARI

Anche le citazioni del giornalista Enzo Biagi ci aiutano ad approfondire il significato della Festa della Liberazione, una giornata così importante per il nostro Paese nella quale ci si scambia gli auguri di Buon 25 aprile 2023 con delle frasi, oltre che immagini: “25 aprile. Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita”. Anche questa poesia di Gianni Rodari incarna bene lo spirito di questa festa: “Sulla neve bianca bianca c’è una macchia color vermiglio; è il sangue, il sangue di mio figlio, morto per la libertà. Quando il sole la neve scioglie, un fiore rosso vedi spuntare: o tu che passi, non lo strappare, è il fiore della libertà. Quando scesero i partigiani a liberare le nostre case, sui monti azzurri mio figlio rimase a far la guardia alla libertà” (da La madre del partigiano).

SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, lunedì 24 aprile 2023

Un altro pensiero perfetto da condividere con i nostri cari è quella del filosofo Norberto Bobbio: “Dopo venti anni di regime e dopo cinque di guerra, eravamo ridiventati uomini con un volto solo e un’anima sola. Eravamo di nuovo completamente noi stessi. Ci sentivamo di nuovo uomini civili. Da oppressi eravamo ridiventati uomini liberi. Quel giorno, o amici, abbiamo vissuto una tra le esperienze più belle che all’uomo sia dato di provare: il miracolo della libertà”.

FRASI DI AUGURI BUON 25 APRILE 2023, FESTA DELLA LIBERAZIONE: DA PERTINI A RUSSELL

Non possiamo ignorare le parole di Sandro Pertini, presidente della Repubblica Italiana e partigiano italiano, per le frasi di auguri di Buon 25 aprile 2023, oggi che è la Festa della Liberazione: “Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella resistenza. Quindi la repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi”. Bella anche la riflessione di Bertolt Brecht: “Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere”.

Completiamo il quadro delle frasi di auguri di Buon 25 aprile 2023 con quelli di Bertrand Russell: “Non smettete mai di protestare; non smettete mai di dissentire, di porvi domande, di mettere in discussione l’autorità, i luoghi comuni, i dogmi. Non esiste la verità assoluta. Non smettete di pensare. Siate voci fuori dal coro. Siate il peso che inclina il piano. Siate sempre in disaccordo perché il dissenso è un’arma. Siate sempre informati e non chiudetevi alla conoscenza perché anche il sapere è un’arma. Forse non cambierete il mondo, ma avrete contribuito a inclinare il piano nella vostra direzione e avrete reso la vostra vita degna di essere raccontata. Un uomo che non dissente è un seme che non crescerà mai”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA