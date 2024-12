Prosegue il nostro viaggio verso le festività natalizie tra pensieri e parole da dedicare ai nostri cari, del resto le frasi per fare gli auguri Buon Natale 2024 senza dimenticare di augurare Felice anno nuovo sono diventate una sorta di missione, perché in un contesto sociale ed economico così delicato e complesso, fermarsi per dedicare anche un solo pensiero ad una persona cara non è un gesto così banale e scontato, ma anzi può strappare un sorriso in un momento difficile, rincuorare, celebrare un momento positivo, ma più in generale è senza dubbio un modo per dimostrare che ci siete sempre, anche a distanza.

“Se ci diamo la mano, i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno“, per affidarci alle parole di Gianni Rodari. Ma ci sono anche frasi di auguri Buon Natale 2024 e per il nuovo anno a sfondo religioso: “Gesù bambino viva e cresca nella vostra mente e nel vostro cuore come crebbe e visse nella piccola casa di Nazaret” di Padre Pio o da Madre Teresa di Calcutta. secondo cui si può definire Natale ogni momento in cui si consente a Dio di amare gli altri tramite se stessi.

FRASI DI AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO PER CHI SI OCCUPA DI FORMAZIONE

Forse non avete pensato a tutti per gli auguri Buon Natale 2024, perché ad esempio ci sono anche i maestri tra le persone a cui dedicare delle frasi, del resto sono coloro che contribuiscono alla formazione e all’educazione dei propri figli. Dunque, le festività natalizie possono rappresentare una buona occasione per esprimere la vostra gratitudine, un piccolo gesto con cui trasmettere la riconoscenza per chi riveste un incarico molto importante per la crescita dei propri bambini e ragazzi.

“In questo periodo di festa, i nostri pensieri volano a voi, che con pazienza e impegno avete guidato i nostri piccoli passi nel mondo della conoscenza. Buon Natale, maestri straordinari!“, può essere un messaggio utile per racchiudere quanto indicato sopra. Visto che le frasi di auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo sono piene di amore, perché non puntare un attimo i riflettori su uno diverso, ma comunque importante, come quello per l’insegnamento? Potete allora trovare voi le parole giuste per spiegare l’importanza dell’amore dell’insegnamento, che rappresenta una sorta di bussola per i bambini affinché sappiano trovare la rotta giusta da seguire o potete paragonarli alle stelle che illuminano un futuro che può essere luminoso.

AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO: SERVE UN BIS?

Dal Natale al Capodanno, perché questi giorni sono utili anche per trovare le parole giuste per guardare con positività al futuro. Per le frasi di auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo potete allora puntare anche su parole che siano in grado non solo di far sorridere, ma proprio di far ridere, soprattutto se la persona a cui state pensando di mandarle apprezzerà l’originalità. Se ad esempio tra i destinatari avete persone appassionate di numeri, allora potete optare per: “Ti auguro un 2024 ricco di matematica: addiziona il piacere, sottrai il dolore, moltiplica la felicità e dividi l’amore con le persone a te più care. Buon anno!“.

Se invece volete trasmettere grinta e coraggio con le vostre parole, ma ritenete anche che non ne servano molte per andare dritto al punto, allora potete puntare su qualcosa di semplice, ma concreto: “Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il migliore dell’anno” di Ralph Valdo Emerson. Sullo stesso tema c’è poi una frase di Pino Caruso che non è sintetica, d’altra parte approfondisce bene la questione e del resto quel che conta è il messaggio che si intende mandare ai propri cari, quindi potete partire ricordando che augurare un anno migliore del precedente è una tradizione antica importante che dimostra come nella storia dell’umanità non ci siano anni così belli da poter chiedere un bis, o forse siete stati fortunati ed è davvero quello che volete?