Auguri Buon Sabato Santo 2023/ Le frasi per parenti e amici

Buon Sabato Santo 2023, le frasi d’auguri da inviare via Whatsapp

Il Sabato Santo è il giorno liturgico in cui il culto cristiano celebra Gesù Cristo nel mistero della sua discesa agli Inferi. Una tappa fondamentale del periodo pasquale, un giorno di silenzio, raccoglimento e meditazione per nostro Signore che giace nel sepolcro. Si attende l’annuncio della risurrezione, che avverrà nella solenne veglia pasquale. “Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi”, l’antica omelia.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, attentato a Tel Aviv: morto 35enne italiano

Questo Sabato Santo o vigilia di Pasqua come dir si voglia è una giornata molto importante per i credenti e quindi occasione per mandare un pensiero ai propri cari, tra parenti e amici. Scopriamo insieme qualche frase d’auguri di Buon Sabato Santo 2023 da mandare su Whatsapp o sui social, iniziamo da un aforisma conciso ma pieno di significato: “Tantissimi auguri per questa Vigilia di Pasqua. Che porti amore, pace e serenità”.

VERSO LA PASQUA/ Se gli ortodossi parlano con i defunti (e sono più cattolici di noi)

La frasi d’auguri di Buon Sabato Santo 2023: pensieri originali per i nostri cari…

Andiamo adesso a conoscere qualche frase per fare gli auguri di buon Sabato Santo 2023 più corposa, partendo da questa: “Un caloroso messaggio di auguri in questo Sabato Santo va a te che ne hai tanto bisogno. A te che lotti ogni giorno per trovare la pace. Ti auguro che la colomba del Signore si posi domani sulla tua casa per portarti un segno di speranza”.

Questa, invece, può essere una valida alternativa: “È un giorno di attesa e di silenzio. La Pasqua è vicina: spero che tu e la tua famiglia possiate attendere la rinascita del Signore in pace e in serenità. Auguri”. Infine, vi proponiamo questa carrellata per fare gli auguri di Buon Sabato Santo 2023 e di una meravigliosa vigilia di Pasqua ai vostri affetti: “Gesù Cristo è disceso agli inferi oggi per salvare tutti noi. Attendiamo in silenzio la sua resurrezione. Auguri di buon sabato santo”, “Auguriamo a te e alla tua famiglia una serenissima vigilia di Pasqua in questo sabato di profondo silenzio”, “Buon Sabato Santo a te e alla tua famiglia. Ti auguro che sia ricco di pace, tranquillità e tanta bontà. Auguri”.

CROLLO NASCITE, AUMENTO MIGRAZIONI/ Il mix esplosivo che penalizza welfare, lavoro e Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA