Auguri Buon Venerdi Santo 2023/ Le frasi per parenti e amici su Whatsapp

Oggi si usa fare gli auguri di buon Venerdì Santo 2023, essendo il venerdì che precede la Pasqua cristiana. Una giornata importante per tutti i fedeli, tesa a commemorare la passione e la crocifissione di Gesù Cristo. Alle ore 15.00 si celebra la Passione con le letture, l’adorazione della croce e la comunione, un giorno di riflessione per la comunità cristiana, un’occasione per dedicare un pensiero di auguri di buon Venerdì Santo 2023 alle persone più care tra Whatsapp e le piattaforme social network.

Partiamo da alcune delle frasi più celebri di Papa Francesco: “Guardando Gesù nella sua passione, noi vediamo come in uno specchio le sofferenze dell’umanità e troviamo la risposta divina al mistero del male, del dolore, della morte”. Questa, invece, un’altra massima del pontefice argentino da poter usare per gli auguri di Buon Venerdì Santo 2023: “O Cristo, la speranza è che la tua croce trasformi i nostri cuori induriti in cuori di carne capaci di sognare di perdonare e di amare. Trasformi questa notte tenebrosa della tua croce in alba folgorante della tua resurrezione”.

Le frasi di auguri Buon Venerdi Santo 2023: da Benedetto XVI a Caramagna

Un’altra frase da condividere con parenti e amici per fare gli auguri di buon Venerdì Santo 2023 è questa di Benedetto XVI: “La Croce di Gesù è il segno supremo dell’amore di Dio per ogni uomo, è la risposta sovrabbondante al bisogno che ha ogni persona di essere amata”. Pontefici ma non solo, ecco per voi un aforisma di Fabrizio Caramagna: “Se il Venerdì Santo è percorso dal grido lacerante di Gesù «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», se il sabato santo è dominato silenzio della tomba vuota, la domenica di Pasqua è piena delle voci e dello stupore dei discepoli per la risurrezione”. Qui di seguito, invece, una carrellata di brevi ma incisive frasi ideali per i social network: “La Passione di Cristo insegni noi a soffrire per rinascere ogni giorno”, “Non abbandonare la Croce e la Croce ti porterà. Buon Venerdì Santo”, “Venerdì santo, anche l’amore sembra languore di penitenza”.

