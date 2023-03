Auguri buona festa del papà/ Le frasi: “Un termostato che regola la temperatura”

Siamo giunti alla vigilia del grande giorno: domani, domenica 19 marzo 2023, si celebrerà la festa del papà, giornata in cui la Chiesa ricorda San Giuseppe e nel contempo tutti i padri. Anche oggi abbiamo raccolto per voi tante frasi d’auguri a tema, a cominciare da questa simpatica citazione di Ftzj via Twitter: «Fondamentalmente, il compito di un padre di famiglia consiste nel girare per casa a spegnere le luci». Proseguiamo con Paul Lewis che si sofferma invece sulle parole dei papà: «Le parole di un padre sono come un termostato che regola la temperatura in casa». Per Pam Brown, invece, i padri sono degli eroi: «I papà sono uomini comuni trasformati dall’amore in eroi, avventurieri, narratori e cantanti».

Fra le tante frasi d’auguri che potreste utilizzare come post sui social ad effetto, anche questo splendido pensiero di Anonimo: «Alcune persone non credono negli eroi perché non hanno incontrato mio padre». Decisamente ironica anche la frase di Melanie White riguardo il proprio matrimonio: «I papà sono da amare. Al mio matrimonio, quando sono inciampata nel mio abito da sposa e sono caduta con la faccia a terra, papà ha detto: “Non preoccuparti, la prossima volta farai di meglio”».

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPA’: “MIO PADRE MI RIMPROVERA…”

Proseguiamo con: «Papà mi ha insegnato tutto quello che so. Sfortunatamente, non mi ha insegnato tutto quello che sa». Tremoneventi, tramite via Twitter, sottolinea: «Mio padre mi rimprovera dicendomi “IO ALLA TUA ETA’ AVEVO GIA’ 3 FIGLI!” ma la cosa più assurda è che sono figlio unico», frase decisamente simpatica e divertente che ogni figlio unico potrebbe farsi propria.

Chiudiamo questo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per la festa del papà 2023 con Pam Brown, che descrive i padri con tale splendido quadro: «Tutti i papà hanno il loro fischio speciale, il loro richiamo speciale. Il loro modo di bussare Il loro modo di camminare. Il loro marchio sulla nostra vita. Crediamo di dimenticarcene, ma poi, nel buio, sentiamo un trillare di note e il nostro cuore si sente sollevato. E abbiamo di nuovo cinque anni: stiamo aspettando di udire i passi di papà sulla ghiaia del vialetto».

