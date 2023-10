Auguri di Buon Halloween 2023/ Frasi via WhatsApp: da film, per bambini e su streghe (30 ottobre)

FRASI AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2023 DAI FILM

Halloween si avvicina e con esso il momento di fare gli auguri a chi non avrai modo di incontrare di persona. Per questo motivo, siete sicuramente alla ricerca di frasi di auguri di Buon Halloween 2023 da mandare via WhatsApp o altri social, come Facebook, Instagram e pure X, ex Twitter. La paura è un aspetto imprescindibile di questa festa, motivo per il quale vi proponiamo una serie di frasi inquietanti da dedicare alle persone, magari per farle spaventare in vista dell’ultima notte di ottobre. «I mostri sono reali, anche i fantasmi sono reali. Vivono dentro di noi e, a volte, vincono» da Stephen King. C’è poi «Anche il diavolo una volta era un angelo» di M. Robinson.

Ma possiamo trarre ispirazione anche dai film per frasi di auguri di Buon Halloween 2023, del resto ci sono molte pellicole dedicate a questa festa. Ecco allora alcune citazioni: «Tutti i giorni è Halloween, non è vero? Almeno per alcuni di noi» da Nightmare Before Christmas. Proponiamo anche: «Questo è Halloween, grida insieme a noi, fate largo a chi è speciale più di voi!». Da Mezzanotte nel giardino del bene e del male: «Per riuscire a capire i vivi bisogna saper frequentare i morti».

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2023: FRASI DIVERTENTI E DEDICATE ALLE STREGHE

Ma per gli auguri di Buon Halloween 2023 vi proponiamo anche frasi divertenti. Del resto, è anche la notte degli scherzi, non solo dei dolcetti. «Sono così fortunato che, se fossi nel commercio delle zucche, abolirebbero Halloween» di Larry Ziegler. «Halloween… I nostri cervelli vanno all’estero e noi importiamo le zucche vuote» di Giorgio Panariello. C’è pure Glee che ci viene in aiuto: «Sono sempre stata contraria ad Halloween perché mi sconvolge l’idea di mangiare dolcetti toccati dagli altri».

Visto che le streghe sono uno dei simboli di Halloween, visto che le lunghe vesti nere e i cappelli appuntiti sono tra i costumi più usati per la notte del 31 ottobre, chiamata anche la Notte delle streghe, potete fare gli auguri di Buon Halloween 2023 con frasi dedicate a queste figure. «Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle» di Voltaire. «Adorabile strega, ami tu i dannati? / Dimmi, conosci l’irremissibile? / Conosci il Rimorso dai dardi avvelenati / cui il nostro cuore serve da bersaglio? / Adorabile strega, ami tu i dannati?» di Charles Baudelaire.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2023: FRASI PER BAMBINI

Infine, vogliamo dedicare uno spazio anche ai bambini, che tanto si divertono ad Halloween. Dunque, tra le frasi di auguri di buon Halloween 2023 ve ne proponiamo alcune anche per i più piccoli, impegnati magari col tradizionale appuntamento del “dolcetto o scherzetto?”. «La vigilia d’Ognissanti/han paura tutti quanti:/è la notte delle streghe! Tremate, tremate,/le streghe son tornate! Nella casa della paura/sembra inchiostro l’acqua pura,/sembra un pipistrello un fiore,/i minuti sembrano ore» di Roberto Piumini.

Ma c’è anche: «Ghiga e Ghega sono maghe,/son megere con le rughe/o, la gente dice, streghe». Potete anche per una cartolina spaventosa: «Abbiamo comprato una zucca grossa e tonda/che ha vissuto per tutta l’estate/senza occhi per veder le cose…/e ora di occhi ne ha due./Prima era tutta scura dentro/mentre cresceva sul viticcio/ma ora ha un sorriso sdentato/e il suo viso risplende» di Aileen Fisher.

