Auguri di buon Halloween 2023/ Frasi divertenti: “Tra mostri puoi permetterti di essere te stesso!”

Halloween 2023 sta finalmente arrivando e, dato che proprio in questo weekend in molti – soprattutto bambini – si stanno adoperando per sfoderare i travestimenti migliori, possiamo subito preparare le migliori frasi di auguri da dedicare ai nostri amici e parenti. Partiamo allora da quelle più divertenti, che sicuramente riusciranno a strappare loro un sorriso.

“Halloween è il solo giorno dell’anno in cui ti puoi permettere di essere veramente te stesso. Viva i mostri!”, eccone una. E ancora un’altra per le amiche più care: “Ho saputo che per Halloween darai una festa in onore delle streghe… Ti dobbiamo portare un regalo? Auguri!”. Ma non solo, c’è anche questa sempre sullo stesso stile: “Buon Halloween! C’è da dire che fra tutte le streghe sei la migliore”. Insomma, ce ne sono di adatte per ogni destinatario. Anche per qualcuno che ci tiene alla linea: “Dolcetto o scherzetto? Mmm, solo uno scherzo… Dimenticavo che sei a dieta!”.

Auguri di buon Halloween 2023: gli aforismi più famosi

Dopo la carrellata di frasi di auguri di buon Halloween 2023 divertenti, andiamo a vedere invece gli aforismi più famosi su questo tema. Ce ne sono veramente tantissimi. Sono innumerevoli infatti gli scrittori che hanno parlato di questa paurosa ricorrenza. “Finché ci saranno una notte buia, una luna piena di misteri e una zucca che ride, ci sarà sempre Halloween”, questa ad esempio dell’italiano Fabrizio Caramagna. “Ascoltali, i figli della notte. Che musica suonano!”, scriveva invece Bram Stoker. E William Shakespeare: “Doppia, doppia fatica e difficoltà; Bruciatura del fuoco e bolla di calderone”.

Non si contano anche i film d’autore che fanno riferimento a questa occasione. Uno di questi è il celebre Halloween, la notte delle streghe. “Tutti abbiamo diritto a un bello spavento”, questa una delle citazioni più famose. I più piccoli avranno inoltre certamente visto Nightmare Before Christmas, in cui ricorre questa frase: “Questo è Halloween, grida insieme a noi, fate largo a chi è speciale più di voi!”.











