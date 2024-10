AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024: FRASI DAL “SAPORE” HORROR

Tra le feste più amate c’è senza dubbio quella di Halloween, per la quale ci si organizza anche giorni prima tra frasi di auguri da mandare ad amici e parenti, ma anche preparativi per la festa. Se avete già messo in moto la macchina organizzativa, ma temete di arrivare all’appuntamento senza la giusta creatività per mandare pensieri e auguri, allora potete affidarvi alla nostra selezione per evitare di arrivare al fatidico appuntamento senza le parole giuste. Poi spetta a voi decidere se abbinare tutto ciò a delle immagini, alle quali abbiamo deciso di dedicare un approfondimento a parte, del resto anche su questo c’è grande attenzione e interesse…

Visto che la paura è uno degli ingredienti di questa giornata particolare, allora potete anche valutare delle frasi inquietanti, soprattutto se tra i vostri destinatari ci sono persone che apprezzano l‘horror e quel tocco un po’ dark. Perché non partire allora dal re della paura, Stephen King? “I mostri sono reali, anche i fantasmi sono reali. Vivono dentro di noi e, a volte, vincono“. In alternativa, tra le frasi di auguri di buon Halloween 2024 ce n’è una di Marlene Dietrich che può tornare utile a chi prova angoscia nel pensare alla morte. A tal proposito, l’ideale sarebbe invitare a guardare la questione da un punto di vista differente: “Paura della morte? Si dovrebbe temere la vita, non la morte“.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024 DARK E DAL CINEMA

Se avete voglia di mettere un po’ di paura ad amici e parenti per creare la giusta atmosfera per Halloween, allora non è necessario dilungarsi troppo con le parole. Ce ne sono brevi che però sono comunque efficaci per raggiungere l’obiettivo. “Halloween è la sera in cui si risvegliano i morti, quindi svegliati finché sei in tempo“. Come pure “Anche il diavolo una volta era un angelo” di M. Robinson. Potete anche lanciarvi in qualche citazione, come quelle cinematografiche. Del resto, il mondo del cinema è molto “generoso” in tal senso, infatti è da lì che gli appassionati horror traggono ispirazione.

Ricordatevi di Saw l’enigmista, che esordisce con il suo proverbiale saluto e poi mette alla prova le sue vittime mettendo in gioco le loro vite: “Salve signori, fino ad ora avete giocato con le vite degli altri, ora farete un gioco per la vostra vita“. Visto che le pellicole dedicate all’horror sono tante, potete optare per le spaventose frasi di creature mostruose. Ma i film possono anche suscitare delle riflessioni, come Mezzanotte nel giardino del bene e del male, che chiaramente pone la questione da una prospettiva ribaltata (e in un certo senso irreale, se la interpretate alla lettera): “Per riuscire a capire i vivi bisogna saper frequentare i morti“.

ANCHE LE RIME PER GLI AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024

Le frasi di auguri di Buon Halloween 2024 non devono essere necessariamente spaventose, possono essere anche divertenti, perché questa è anche la giornata degli scherzi (se non avete dolcetti…). Non tutti vogliono suscitare paura, c’è chi vuole strappare un sorriso ai propri cari. “Sono così fortunato che, se fossi nel commercio delle zucche, abolirebbero Halloween” di Larry Ziegler. Tra le più usate c’è pure quella di Giorgio Panariello: “Halloween… I nostri cervelli vanno all’estero e noi importiamo le zucche vuote“.

A proposito di scherzi e dolcetti, ci aiuta Glee con una frase adatta per chi è un po’ germofobico e quindi ha delle fissazioni particolari con l’igiene: “Sono sempre stata contraria ad Halloween perché mi sconvolge l’idea di mangiare dolcetti toccati dagli altri“. Dalle frasi divertenti a quelle in rima: “Tremate, tremate, le streghe son tornate!“. Ma questi possono essere anche solo degli spunti di partenza, dei piccoli suggerimenti per sviluppare poi delle frasi di auguri di Buon Halloween 2024 personali e originali… A voi la scelta!