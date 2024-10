Le migliori frasi di auguri di buon Halloween 2024 sono qui, e sono tutte per voi, assolutamente gratuite. Quando mancano solo 11 giorni al grande show, alla notte del 31 ottobre , la più spaventosa dell’anno, ecco un altro carico di frasi di auguri da dedicare ai vostri amici più cari, ma anche ai vostri partner, e tutte a tema “grasse risate” e che vi strapperanno senza dubbio un bel sorriso.

Cominciamo subito con un pensiero decisamente simpatico, una presa in giro “cattivella” di una donna ai danni del suo partner. Sapete come fare per far spaventare il vostro uomo? Altro che festa in maschera o scherzi, basta semplicemente chiedergli con tono serio: “Ma ti ricordi che giorno è oggi?”. Già ci immaginiamo il cervello del poveretto che inizia a fare calcoli e a fumare: che Halloween 2024 scoppiettante.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024: “SEI UNA STREGA CREDIBILE”

Se per caso siete pronte a partecipare ad un super party dove il tema è ll’horror e la paura,, e di conseguenza dovrete presentarvi con la maschera più originale che ci sia, potreste pensare di inviare alla vostra amica, con cui andrete alla festa, un simpatico (ma neanche più di tanto) messaggio, inviandole che “senza truccarti sei già credibile così come strega

Quante amiche sono streghe e quanti amici sono stregoni nella vita di tutti i giorni? Un sacco, ma anche le zucche sono uno dei tanti temi caldi di Halloween 2024, del resto è il simbolo per eccellenza di questa festa, e nel contempo è anche buonissimo da mangiare. Ma quante zucche vuote ci sono in giro? Se per caso ne conosceste uno potreste mandargli questo messaggino: “Halloween è la giornata delle zucche vuote… quindi cosa fai di bello il 31 ottobre?”.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024: DALLE STREGHE AI LUPI MANNARI

Un’altra evergreen è quella della strega sulla scopa, che tra l’altro si potrà utilizzare anche il 6 gennaio per la festa della Befana. Potreste quindi mandare un messaggio ad una persona che ovviamente non si offende, simulando una finta edizione straordinaria di un telegiornale: “In televisione hanno raccontato di uno strano avvistamento, una donna che volava in cielo con dei capelli lunghi, un cappello appuntito e dei vestiti neri, a bordo di una scopa: eri tu vero cara? Buon Halloween”.

Ma per par condicio è giusto volgere lo stesso pensiero anche al maschile visto che, se le streghe sono donne, gli uomini sono dei lupi mannari: sapete che ne è stato avvistato uno in città? Ti conviene non farti vedere e mimetizzarti, quindi ti consiglio una bella depilazione e di tagliarti le unghie, buon halloween tesoro. Se vi piacciono queste frasi di auguri di buon Halloween siamo decisamente soddisfatti, ma nel caso a breve le aggiorneremo quindi sintonizzatevi su queste pagine fra poco.