AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024 CON FRASI E CITAZIONI

Cos’è Halloween se non il giorno in cui ricordarsi che si vive circondati dall’oscurità? A sostenerlo è Stephen King, una delle fonti di ispirazione maggiore per gli auguri di Buon Halloween 2024. Lo scrittore, che di horror se ne intende, invita quindi a dare uno sguardo a quell’oscurità da quel piccolo angolo di luce in cui si vive. Ecco, le frasi da mandare ad amici e parenti possono partire da riflessioni come questa.

C’è pure William Shakespeare che di riflessioni ne offre anche in occasione di questa giornata così particolare: “Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo“, scrive in Amleto. Così potreste fare anche una bella figura, trattandosi di una citazione molto colta.

In questo modo potreste variare, visto che solitamente si punta su frasi divertenti e simpatiche per fare una buona impressione e strappare anche un sorriso. “Se ad Halloween si risvegliano i morti, allora svegliati finché sei in tempo“, è una battuta molto diffusa, che potreste ricevere da qualche amico o parente in vena di simpatia. Altrimenti, potete giocare d’anticipo e spiazzare usandola voi.

FRASI DI AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024 DAL CINEMA

Se siete appassionati di tv e cinema o tra i destinatari dei vostri auguri di Buon Halloween 2024 c’è qualcuno che lo è, potete allora attingere dalla cinematografia. Ad esempio, nel quarto episodio della prima stagione di Dexter si sente dire: “Adoro Halloween: è l’unico periodo dell’anno in cui tutti indossano una maschera, non solo io“. Ma ci sono tante pellicole horror dedicate a questa festa tra creature mostruose e personaggi spaventosi che possono offrirvi gli spunti giusti. Ad esempio c’è Halloween di sei anni fa: “Tutti nella mia famiglia danno di matto durante questo periodo dell’anno“.

Potete anche tirar fuori Mezzanotte nel giardino del bene e del male per una citazione: “Per riuscire a capire i vivi bisogna saper frequentare i morti“. In alternativa, per le frasi di auguri di Buon Halloween 2024 torna comodo anche Cowboy Bepop, dove si spiega che è quel giorno dell’anno in cui si può liberare un’anima dal purgatorio e se prega sufficientemente può fare il suo ingresso in paradiso. Del resto, non è necessario che siate letterali, potete semplicemente usare le frasi che vi proponiamo per farvi ispirare e arrivare a produrre qualcosa di originale e vostro, spiazzando così chi riceverà i vostri messaggi…

BATTUTE PER GLI AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024

Streghe, mostri, serial killer e sangue… sono tanti i temi che possono essere affrontati nelle frasi di auguri di Buon Halloween 2024 da mandare, ma comprendiamo anche la necessità di puntare su versioni più divertenti e simpatiche, perché non bisogna solo spaventare, si può anche far sorridere. “Se i dolcetti non mi dai, prima o poi te ne pentirai!“, potrebbe essere la soluzione ideale per i più piccoli, anche alla luce della tradizione di recarsi casa per casa chiedendo dei dolci per riservare degli scherzetti a chi invece non ne ha da donare.

“Halloween è la festa dei mostri… quindi è la tua serata: divertiti!“, invece va forte tra gli amici, quindi è un’ottima idea per puntare sulla semplicità e immediatezza, ma anche leggerezza. Così come “Ma vedi che Halloween è finito, ora puoi toglierti finalmente la maschera!“.

Risultano divertenti anche le frasi in rima come: “Sono una strega, sono una pazza, se non mi ami prendo la mazza…“. Visto che per molti questa festa può essere l’occasione ghiotta per cibarsi di dolcetti, allora perché non tirare in ballo la domanda tradizionale per poi ricordare che non bisogna esagerare con gli ‘sgarri’ alimentari: “Dolcetto o scherzetto? Anzi, a te niente dolci, visto che sei a dieta“. In tal caso, il rischio è di ricevere per vendetta uno scherzo a prescindere…