Con poco più di 24 ore che ci separano dalla terrificante notte popolata da streghe, mostri e vampiri, noi de ilSussidiario.net torniamo ancora una volta a proporvi alcune bellissime frasi di auguri buon Halloween 2024 che voi potrete – nelle prossime ore – trasformare in messaggi pronti a fare il giro del web sulle vostre bacheche social, oppure nelle chat WhatsApp di amici, parenti, compagni di scuola, genitori e colleghi; partendo subito con una vecchia filastrocca dedicata proprio ad Halloween: “C’è la zucca illuminata/ con la faccia incavolata/ Sul balcone un gatto nero/ sarà finto oppure vero?” che dovrete solamente completare con un “auguri per la notte più paurosa dell’anno” o anche con simpatico “dolcetto o scherzetto“.

Auguri di buon Halloween 2024/ Tante frasi per il 31 ottobre “Splendide maschere su terrificanti persone”

Rimandando nel tema delle filastrocche e (più che altro) delle rime, la seconda tra le frasi di auguri buon Halloween che vi proponiamo arriva da un anonimo navigatore di interne e recita: “Mescola, mescola nel pentolone tutti gli ingredienti che dice lo stregone: un bicchiere di allegria, un cucchiaio di magia, un pizzico di scherzetti e i profumini saranno perfetti. La notte di Halloween ti aspetta, che ne dici di questa deliziosa zuppetta?“.

IMMAGINI AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024/ Foto più belle: un castello spettrale, la luna e i pipistrelli

FRASI E CITAZIONI AUGURI BUON HALLOWEEN 2024: DA STELLA NOCTIS A RAY BRADBURY

Lasciando da parte filastrocche e rime, ore vorremmo dare un’altra volta la parola ai tanti famosissimi autori che nel corso della loro vita e carriera hanno dedicato dei bei pensieri a questa festa a cui potremmo (ovviamente!) attingere per le nostre frasi di auguri buon Halloween 2024, partendo dal pensiero della blogger ed autrice Sella Noctis: “È la notte del 31 Ottobre 2024. Tra poco il varco tra i mondi sarà sempre più sottile”.

Il ben più famoso Ray Bradbury – invece – definì Halloween “un giorno perfetto perché gli incubi non fanno più paura quando li si può affrontare mascherati“; così come il collega Nicholas Gordon ne parlò come di una festa che “avvolge la paura nell’innocenza”; ed infine chiudiamo questa nuova carrellata di frasi di auguri con le parole di Jean Paul Malfatti: “Halloween: festa magica e misteriosa strapiena di sorprese“.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024/ Le frasi più belle: “Una notte piena di mistero e magia”