AUGURI DI BUONA PASQUA 2023/ Frasi: “Accetta che Gesù Risorto entri nella tua vita”

Manca una settimana alla Santa Pasqua. In questo sabato, a otto giorni dalla Risurrezione di Gesù, iniziamo a vedere qualche frase dal significato religioso per avvicinarci alla festa religiosa più importante per la Chiesa Cattolica. Partiamo dalle parole di Papa Francesco, che ha affermato: “Accetta allora che Gesù Risorto entri nella tua vita, accoglilo come amico, con fiducia: Lui è la vita! Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, fa’ un piccolo passo: ti accoglierà a braccia aperte”. E ancora, sempre lo stesso Pontefice, parlando ai fedeli ha spiegato: “Con il nostro atteggiamento, con la nostra testimonianza, con la nostra vita, diciamo: Gesù è risorto! Lo diciamo con tutta l’anima”. Se si cerca una frase da inviare alle persone a noi care, eccone un’altra sempre di Papa Francesco: “Il Signore risorto, vincitore del peccato e della morte, sia di sostegno a tutti, specie ai più deboli e bisognosi”.

AUGURI DI BUONA PASQUA 2023: LE FRASI DA INVIARE AGLI AMICI

Siete pronti per una nuova carrellata di frasi d’auguri per una buona Pasqua 2023? Abbiamo scelto per voi in questo spazio alcune citazioni a tema ma anche dei pensieri originali e divertenti. Cominciamo con le parole di Dwight L. Moody: “La fede rende le cose possibili… L’amore le rende facili”. Spazio al maestro delle storie per bambini, il mitico Gianni Rodari e alla sua breve filastrocca pasquale: “La Pace, o rondine, / che voglia sera. / Essa è per gli uomini / la primavera”. Continuiamo con Basil Hume che descrive così il giorno della Resurrezione di Cristo: “Il grande dono della Pasqua è la speranza”.

Fra le frasi d’auguri più divertenti per una buona Pasqua 2023: “Buona Pasqua a tutti i coniglietti. Spero riuscirete ancora a saltellare dopo il pranzo pasquale”, ma anche: “Per questa Pasqua non farti rompere le uova nel paniere. Mangiale, piuttosto”. Continuiamo con: “Che sia la colomba o l’uovo di cioccolata, questa è una giornata di pace: mangia entrambe”, e concludiamo con: “Questo è l’unico giorno in cui ogni agnellino si trasforma un lupo al pranzo pasquale”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUONA PASQUA 2023, LE FRASI: “LA RARA BELLEZZA DI UNA NUOVA VITA”

E’ giunto il momento di aggiornare gli auguri per una buona pasqua 2023, e diamo spazio in questo focus ad alcune delle citazioni a tema più belle che possono essere usate sia come messaggio via WhatsApp o sms, ma anche come post social su Instagram, Facebook e Twitter. Partiamo subito con S. D. Gordon: “La Pasqua enuncia la bellezza, la rara bellezza di una nuova vita”. E ancora: “La Pasqua è l’unico momento in cui è assolutamente sicuro mettere tutte le uova nello stesso paniere”, pensiero a firma Evan Esar.

Per Ralph Waldo Emerson, durante la Pasqua “La Terra ride in fiori”. Fra le tante frasi d’auguri per una buona Pasqua 2023 anche queste parole di Floyd W. Tomkins: “Lascia che la gioia della risurrezione ci sollevi dalla solitudine, dalla debolezza e dalla disperazione, alla forza, alla bellezza e alla felicità”. Spazio a Lady Bird Johnson: “Dove fioriscono i fiori, fiorisce la speranza”. Chiudiamo questo aggiornamento dedicato alle migliori frasi d’auguri di buona Pasqua 2023 con “La primissima Pasqua ci ha insegnato questo: che la vita non finisce mai e l’amore non muore mai”, by Kate McGahan. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUONA PASQUA 2023, LE FRASI: “GIORNO IN CUI TUTTI POSSIAMO RICOMINCIARE”

Manca poco più di una settimana alla Pasqua, di conseguenza è tempo di iniziare a cercare le migliori frasi d’auguri da dedicare ai nostri cari. La nostra redazione come ogni anno raccoglie i pensieri più belli presi dal web e cominciamo subito con una serie di frasi, come ad esempio “Ti auguro di trascorrere una Pasqua piena di pace e serenità”, ma anche: “La primavera porta profumo di rinascita, speranza e serenità. Buona Pasqua”. Spazio anche a “Ti auguro una benedetta Pasqua: che questa sia l’opportunità per purificarsi ed essere grati del dono della vita”, e “Spero che tu possa passare questa giornata di pace circondato dalle persone che contano di più per te. Buona Pasqua a te e ai tuoi cari”.

Fra le frasi d’auguri più belle per una buona Pasqua 2023 anche: “Una buona e soleggiata Pasqua al più bello dei fiori. È il tuo tempo per sbocciare”, quindi: “Possa il sole splendere su di te in questa bellissima giornata di Pasqua”. E ancora: “Tanti benedetti auguri di buona Pasqua: possa la luce splendere su di te e i tuoi cari e portare serenità nei vostri cuori”.

AUGURI DI BUONA PASQUA 2023: “SERENITA’, GIOIA E CIOCCOLATA”

Continuiamo il nostro viaggio alla ricerca delle migliori frasi d’auguri per una buona Pasqua con queste parole: “Buona Pasqua, spero che questa giornata ti porti abbondanza: di serenità, gioia e uova di cioccolata”. Bello anche questo pensiero: “La Pasqua e la primavera sono arrivate: quale miglior momento per diffondere aore e bellezza?”.

E ancora: “Buona Pasqua, questo è il giorno in cui possiamo tutti ricominciare: dipingiamo la nostra tea bianca con i colori della gioia, della pace e dell’amore”. Fra gli auguri per una buona pasqua 2023 si possono usare anche delle citazioni, come ad esempio le parole di Papa Giovanni Paolo II: “Non abbandonatevi alla disperazione. Siamo il popolo della Pasqua, e Alleluia è la nostra canzone”.











