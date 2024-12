FRASI DI AUGURI SANT’AMBROGIO OGGI 7 DICEMBRE 2024: IL SANTO PATRONO DI TUTTI I MILANESI

È evidente che al giorno d’oggi anche a Milano non siano così tanti gli auguri buon Sant’Ambrogio da inviare per l’onomastico dell’7 dicembre 2024: non è più un nome così in “voga” come magari poteva essere nell’Ottocento o nel Novecento nella cara vecchia “Mediolanum”, eppure nei secoli la figura di Aurelio Ambrogio (339-397 d.C.) è divenuta talmente centrale per la vita e la storia di Milano che si dovrebbe in realtà fare oggi gli auguri di buon Sant’Ambrogio a tutti coloro che vivono (e rendono viva) la metropoli del Nord Italia.

Il Patrono della città, colui che ha saputo dopo la conversione cattolica rappresentare un punto di riferimento della sua gente, riuscendo al contempo nell’essere uomo politico e Dottore della Chiesa, in tempi tutt’altro che semplici per la libertà religiosa sotto l’Impero Romano. Il santo di Milano che con il suo “Sì” a Dio ha cambiato la storia della Chiesa, è stato ordinato come vescovo il 7 dicembre 374 (da qui la data rimasta come festa di Sant’Ambrogio) era un uomo schietto, diretto eppure costruttore di pace vera: il contrario dell’uniformità e della mancanza di libertà, per Sant’Ambrogio «Ubi fede, ibi libertas», ovvero «dove c’è fede c’è anche libertà», uno dei motti principali che ai credenti può essere un bellissimo modo di ricordare oggi la centralità di Sant’Ambrogio per la vita comunitaria milanese. Se volete addirittura inviare frasi o pensieri per gli auguri di Sant’Ambrogio, ecco in questo breve articolo qualche piccolo consiglio che sperdutamente prendiamo dagli scritti dello stesso Patrono di Milano: bello ad esempio quando Sant’Ambrogio ricorda che «Il bene dei vostri figli sarà quello che sceglieranno: non sognate per loro i vostri desideri», di un’attualità ancora oggi davvero incredibile.

AUGURI SANT’AMBROGIO: “DIRETTO” TRA AMICIZIA, PERDONO E LIBERTÀ: QUALCHE SPUNTO…

Uomo che predicava la dolcezza al posto della durezza, l’umiltà al posto della superbia e la pietà al posto del “già saputo”, la figura di Sant’Ambrogio è interessante e folgorante per i fedeli di Milano ma anche per chi semplicemente si ritrova a vivere usti e tradizioni del vivere civile imparato nella “Mediolanum” nel corso dei secoli. Valori che ancora oggi permangono, pur davanti alle catastrofi moderne sul campo educativo, sociale e politico che neanche Milano purtroppo riesce a “nascondere”. Serve essere diretti, serve comunicare libertà e vita, rispetto e amore, secondo Sant’Ambrogio tutto inserito nel grande insegnamento del Vangelo.

È per questo che nel ricordare alcune frasi tra le più iconiche per eventuali auguri di Sant’Ambrogio non possiamo non citare la sua viva credenza nel valore dell’amicizia, tra gli elementi più saldi di un vivere comune civile: «Rispetta il tuo amico come un altro te, non vergognarti di superare il tuo amico nel dovere del servizio reso; l’amicizia infatti ignora l’orgoglio». L’amicizia è un dono che va coltivato e rispettato, che insegna come la vera ricchezza non sia sempre quella economica, dato che – ricorda lo stesso Sant’Ambrogio – «Meglio salvare delle anime per il Signore che accumulare tesori. Colui che mandò gli apostoli senza soldi non aveva bisogno di oro, per fondare la propria Chiesa». Sul tema centrale per la vita cristiana, ovvero il “perdono”, Sant’Ambrogio vi dedica alcune delle frasi più illuminanti che oggi sarebbe bello inviare come auguri al nostro prossimo, anche a chi credente non lo è per libera scelta: «Quando domandi perdono per te, allora è proprio quello il momento di ricordarti che devi concederlo agli altri».