Auguri Sant’Ambrogio 2023/ Frasi da inviare via WhatsApp: “Protegga Milano, la sua casa” (7 dicembre)

FRASI DI AUGURI DI BUON SANT’AMBROGIO 2023: “LA SUA GUIDA…”

Per Milano quella di oggi è una giornata speciale: il 7 dicembre 2023 è, infatti, il giorno in cui si celebra Sant’Ambrogio, vescovo e patrono della città meneghina, dove è morto e dove è sepolto. Tra le tante cose da fare allora c’è anche rispettare la tradizione degli auguri, che potete anche mandare via WhatsApp o social, restando al passo coi tempi. Altrimenti, potete optare per vie più classiche, come una cartolina o un messaggio da lasciare ad amici e parenti, per chi festeggia l’onomastico o solo la festa di Sant’Ambrogio. Se siete a corto di ispirazione, potete contare su alcune delle frasi più belle di auguri che abbiamo deciso di raccogliere proprio per ispirarvi.

«Il significato del nome Ambrogio è uomo immortale e per questo speciale, bianco e per questo trasparente. Auguri per questa giornata di gran festa per tutta la città di Milano», è la prima opzione da prendere in considerazione. Se volete pubblicare un messaggio di auguri per tutti i milanesi, allora potete scegliere tra le frasi di auguri di Buon Sant’Ambrogio 2023: «Auguri per la ricorrenza di Sant’Ambrogio a tutti i cittadini milanesi, affinché possano rimanere per sempre in pace e serenità sotto la sua guida!».

FRASI DI AUGURI DI BUON SANT’AMBROGIO 2023: “L’INIZIO DI UN SERENO PERIODO NATALIZIO”

Proseguiamo il viaggio tra le frasi di auguri di Buon Sant’Ambrogio 2023: «Ci sono giorni più speciali di altri, resi indimenticabili dalle figure e dalle personalità che andiamo a ricordare. Il 7 dicembre onoriamo la figura di Sant’Ambrogio, pregando affinché protegga sempre la città di Milano, la sua casa». Tra le nostre proposte anche alcune frasi per chi non è di Milano ma vuole mandare messaggi ai milanesi: «Ai nostri amici milanesi, i più sinceri auguri di trascorrere una serena giornata di Sant’Ambrogio. Che sia l’inizio di un sereno e piacevole periodo natalizio fatto di gioia e amore». Ma vi proponiamo anche delle opzioni generiche, lasciando a voi la scelta sul tipo di destinatario: «In questo giorno speciale e festoso per la città di Milano, i nostri più cari auguri di trascorrere una gioiosa giornata di riposo e relax, con il cuore rivolto all’amato Patrono e la mente che già inizia a pregustare le bellezze del Natale in arrivo».

Infine, due frasi di auguri che evidenziano il valore di Sant’Ambrogio per Milano: «Il 7 dicembre ricorre la festività di Sant’Ambrogio, il Santo Patrono della città di Milano. Tutta la cittadinanza è in festa e si prepara a dare il via al gioioso periodo del Natale. Buona festa di serenità e allegria» e «La festa di Sant’Ambrogio cade il 7 dicembre giorno in cui, nel 374, venne eletto vescovo di Milano. Oggi come allora, accogliamo a cuori aperti il nostro Santo Patrono, confidando sempre nella sua protezione divina sulla nostra amata città».











