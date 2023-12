Auguri di Sant’Ambrogio e Festa dell’Immacolata/ Le frasi più belle per il 7 e l’8 dicembre

E’ il 6 dicembre 2023, mancano solo 24 ore a due giorni di festa in quel di Milano e non solo, leggasi Sant’Ambrogio, il 7 dicembre, e la Madonna, la festa dell’Immacolata, che si celebra invece l’8 dicembre. Si tratta di due date molto significative prima di tutto perchè la Chiesa celebra due grandi figure della sua storia, a cominciare ovviamente dalla Madre di Dio Santa Vergine, secondariamente perchè nelle prossime 48 ore si darà il là alle danze, di fatto inizierà ufficialmente il Natale 2023. Molti infatti coloro che rispettano ancora la tradizione di fare albero e presepe, e di addobbare casa l’8 dicembre, mentre il 7 dicembre è il tradizionale giorno della prima a La Scala.

E’ inoltre il giorno della consegna degli Ambrogini d’Oro, i riconoscimenti ai milanesi che meglio si sono distinti nel corso dell’anno che volge alla conclusione. E in vista di queste due feste e ricorrenze abbiamo deciso di raccogliere per voi qualche frase d’auguri significativa, a cominciare da quelle per il 7 dicembre. Partiamo subito con: «Il significato del nome Ambrogio è uomo immortale e per questo speciale, bianco e per questo trasparente. Auguri per questa giornata di gran festa per tutta la città di Milano».

AUGURI DI SANT’AMBROGIO E DELLA FESTA DELL’IMMACOLATA, UN PO’ DI FRASI A TEMA

E ancora: «Auguri per la ricorrenza di Sant’Ambrogio a tutti i cittadini milanesi, affinché possano rimanere per sempre in pace e serenità sotto la sua guida!». Fra le frasi d’auguri per l’8 dicembre, la festa dell’Immacolata, invece abbiamo selezionato questi esempi: «Che l’Immacolata possa portarti la sua luce divina e che possa iniziare per te un lungo periodo di serenità e di grande gioia in attesa della nascita di Gesù» e «Che in questo giorno il sacro cuore della Beata Vergine Immacolata Maria possa accogliere tutte le tue preghiere, grazie all’amore celeste di Dio. Buona giornata dell’8 dicembre!».

Chiudiamo con: «Per la festa della nostra Mamma Immacolata faccio i miei auguri speciali a tutte le mie amiche mamme. Che la sua protezione vegli sempre su di voi e sui vostri amati bambini». Appuntamento a breve per nuove frasi d’auguri per il 7 dicembre e l’8 dicembre, Sant’Ambrogio e la Festa dell’Immacolata.











